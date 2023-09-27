囤房稅發酵 9月消費者信心指數CCI下降

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近期經濟景氣沒什麼大好消息，台股大盤也有政府護著，市場徐風微雨下，27日公布的9月消費者信心指數（CCI）總指數為66.73點，較上月下降0.78點，且六項分項指標全部微幅下降；其中，「未來半年購買耐久性財貨時機」本次調查出現月減1.2點，下降幅度最多、領跌所有指標，且包括獨立指標的「購買房地產時機」部分，本次亦下降1.25點。

消費者信心指數CCI調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心表示，立法院近期通過囤房稅2.0，對房地產景氣有些影響，造成民眾對於房地產信心轉為保守，因此拖累其它項目的消費信心。

中大台經中心執行長吳大任表示，但就調查結果的指數來看，「未來半年購買耐久性財貨時機」本月調查結果為110.2點，「購買房地產時機」本月調查結果為105.7點，絕對水準都仍呈現樂觀，可以分析為政府力推的新青安專案，讓有剛性需求的年輕世代有機會上車，也撐住民眾對未來房市的信心面。

9月消費者信心指數CCI的調查結果，六項分項指標：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久性財貨時機，全部下降，也是繼8月CCI全面下跌，再度出現今年第二次的六項指標全跌。

9月CCI六項分項指標，依本月下跌幅度多寡排序，下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」（8月／111.4：9月／110.2 )，第二是「未來半年國內物價水準」（8月／25.8：9月／24.9 )，「未來半年國內經濟景氣」（8月／80.75：9月／80 )和「未來半年家庭經濟狀況」（8月／75.7：9月／74.95 )，一樣下降0.75點，「未來半年投資股票時機」（8月／45.5：9月／44.9 )則見到僅小的影響，而「未來半年國內就業機會」（8月／65.9：9月／65.4 )變動更是微幅。

中央大學EMBA執行長姚睿分析，雖然今年台灣經濟成長率連主計總處都下修到1.61％，為近8年來最低，但就CCI子指標國內經濟景氣的信心指數還在80點，且沒有太大變化，應該是內需服務業強勁，民眾對未來半年景氣雖然看法保守，但不至於悲觀。