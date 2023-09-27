台積電要小心了？日本「晶片刺客」殺出 要搶VIP客戶

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【中時新聞網 郭宜欣】由日本政府與8家民間企業合資的晶圓代工廠Rapidus希望能在2027年達成量產2奈米晶片的目標，Rapidus高層直白表示，就是想要服務台積電的客戶，但不會想要成為台積電，只打算替5至10家客戶服務。

Tom’s hardware報導，Rapidus執行長Atsuyoshi Koike不諱言，台積電所在之處就是公司想要挑戰的地方，「我們正在尋找美國合作夥伴，已經開始與GAFAM（Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft）進行討論，主要是資料中心有高度需求，而台積電是唯一一家能製造符合他們要求的晶片廠商，這是Rapidus即將進入的領域。」

即使如此，Rapidus希望走出不同的路，商業模式不會與台積電相同，Atsuyoshi Koike表示，「台積電為每個客戶生產，但我們一開始只會從5家左右的公司開始，最後增加至10家，屆時才會評估需不需要擴大。」

報導質疑，5至10家公司是否就能夠幫助Rapidus回收投資的數百億美元資金，有待時間觀察，此外，要能在2025年量產2奈米時就擁有5家客戶，是一件相當困難的事情，因為目前願意投資在先進製程的企業數量相當有限。

報導提到，倘若從日本政府的角度來看，Rapidus的目的是振興日本半導體供應鏈，即使最終並沒有在2奈米製程上取得勝利，它依然替繼任者及當地IC設計打開新的大門。