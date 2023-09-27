台灣數百宮廟邀請！國台辦：湄洲媽祖擬11月來台巡遊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

針對日前台灣媽祖宮廟團體聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡遊，湄洲祖廟也表態願意積極推動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，據了解，台灣媽祖聯誼會等3個團體、數百間宮廟日前聯合邀請福建莆田湄洲媽祖祖廟媽祖神尊入台巡安，湄洲祖廟很快予以回應，計畫11月3日至13日赴台巡安。目前兩岸相關宮廟正在積極籌備相關事宜。

朱鳳蓮27日在大陸國台辦記者會上表示，媽祖是兩岸同胞共同尊奉的神明，福建湄洲媽祖祖廟媽祖神尊曾多次赴台巡安，受到台灣信眾熱情歡迎。陸方樂見湄洲媽祖祖廟媽祖神尊赴台巡安，為廣大台灣同胞賜福。

此外，朱鳳蓮稱，近期，兩岸各領域交流活動持續熱絡。9月21日，2023「兩岸情 李莊行」海峽兩岸文化交流活動在四川宜賓李莊舉行。活動以宜路有李、兩岸共贏為主題，兩岸經貿、文化、教育等領域代表，以及李莊名人後代代表等240余人參加。活動期間舉行了投資促進推介會、兩岸哪吒民俗文化交流活動、兩岸特色商品展銷會、兩岸書畫藝術展等活動。

此外，朱鳳蓮說，9月26日，首屆海峽兩岸青年藝術節在廈門開幕。藝術節系列活動將持續到2024年1月。期間將舉辦海峽兩岸青年閩南語雙歌賽、「閩南煙火 兩岸情書」在廈台胞的家國故事徵集及展播、「見微知著」海峽兩岸青年微電影大賽、兩岸風雅手信徵集評選活動、兩岸題材的院線電影《廈門三天》放映等活動。

此外，由《攝影世界》雜誌社、海峽兩岸交流中心共同策劃舉辦首屆「海峽兩岸手機攝影大賽」從9月13日開始徵稿，至11月30日結束。目前已收到兩岸同胞近千幅投稿。