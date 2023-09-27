《科技》奇摩股市App第3季10大爆紅台股 AI拿下7席

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【時報記者莊丙農台北報導】Yahoo奇摩股市App公布第3季「10大爆紅台股榜」，AI概念股漲翻天，一舉拿下七席，榜首由矽統(2363)拿下，另外，華泰(2329)、光寶科(2301)分居第2及第3名。在ETF部分，第3季爆紅ETF榜出現不少新面孔，復華台灣科技優息(00929)甫上市不久隨即拿下榜首。

第3季受AI話題起伏影響，市場動盪讓相關概念股持續受關注，矽統除受惠AI話題，隨8月高層人事異動、聯電管理層介入，股價在一個多月內暴漲，獲投資人注目。光寶科主攻車用電子、雲端計算業務，近年在產品、營運思維上大幅轉型，使經營績效節節高升吸引股民關注。車用PCB製造大廠健鼎(3044)，受益於AI、智慧汽車未來商機，股價近幾個月持續上升成焦點，排行第5。持續受惠於各產業在AI市場佈局和應用商機，伺服器大廠廣達(2382)、代工廠英業達(2356)連續兩季入榜，分居第7、第8名。在AI伺服器高需求下，相關供應鏈廠商也成本季關注重點，電源供應器製造廠的首利(1471)、銅箔基板廠台燿(6274)分別躋入榜，排名第6和第9。

今年第2季營收達39.98億元的IC封測廠股華泰，因隨著市場看好將受惠於記憶體市場谷底回升態勢，排名第2。光通訊廠商波若威(3163)受到美國寬頻基建訂單挹注，及英特爾（Intel）發表新一代連接標準Thunderbolt 5，引發法人關注、排名第4。網通廠仲琦(2419)則受到美國政府基礎建設計畫激勵，股價在2、3季之間大漲引投資人留意，排行第10。

第3季爆紅ETF榜不同於上季債券ETF吃重的角色，本次重新被股票型商品全面掌控。位居榜首的復華台灣科技優息上市不久，卻擁有相當高的市場聲量，目前已是台灣股票型ETF規模第4大的商品。今年3月掛牌上市的群益台ESG低碳50(00923)，在表彰台灣落實ESG倡議且有成效的龍頭股，雖非高股息概念ETF，也順勢入榜排名第2。發行未滿1年的群益台灣精選高息(00919)每季配息的賣點吸引到不少著眼現金收益的投資人，排名第3。同樣採取每季配息的富邦特選高股息30(00900)以及高人氣台股ETF國泰永續高股息(00878)則分居第4、第5名。