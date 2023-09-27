臺北市勞動局「112年勞動影像工作坊」成果發表會

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臺北市政府舉辦「112年勞動影像工作坊」成果發表會，已於9月24日公布前三名、佳作及網路人氣獎等獎項，首獎作品《動作組》在勞動故事、影像品質與敘事內容，獲得評審肯定，榮獲三萬等值獎品。

首獎《動作組》紀錄武打演員─周育生工作內容，由王郁揚、江美惠、劉定國與莊博文四人組成團隊，在導演林曉宣陪拍指導之下，協助學員如何撰寫紀錄片腳本，引導被攝者自然講述故事，鏡位角度的畫面豐富安排等，讓學員快速從中學習專業紀實技巧。

影片除了記錄拍攝武打演員周育生的工作訓練日常、個人採訪與文正師父的評價，透過影像畫面，帶領觀眾認識武打演員周育生的人物側寫，每次的演出都來自平日的訓練，平日的訓練也都伴隨著脊椎受傷風險，真實反應產業的職業災害與職業安全，就讀小學5年級的兒子，經常為父親身上多處瘀傷協助擦藥，心中滿是不捨，儘管願意支持父親的工作，但沒特別期望他榮耀光榮，僅希望他「平安就好！」，這句話也是家中有從事身體勞動的家人心聲。

勞動局表示，為擴展勞動影像多元化的視野，規劃以影像工作坊形式，由學生、事業單位、工會等組隊參加。本次影像工作坊共有34名學員參加，經過72節課堂培訓，並在5位陪拍導演的指導下實作，完成10部影片，記錄對象包括視障街頭藝人、傳統市場菜販商、動物溝通師，或是初步踏入職場的社會新鮮人、離岸風電工程師等，影片已上架在臺北市政府勞動局YOUTUBE頻道，並於今年特別新增訪談學員參與活動心情，了解學員培訓心得，有趣的是，學員不僅作為拍攝者完成作品，透過主辦單位記錄採訪，學員自己也成為被攝者，也成為學員獨一無二的紀念影片。

本次參賽作品除了首獎《動作組》，還有貳獎《逐愛而生》;參獎《不是碎石子》;以及另外佳選的3部作品《賣菜的阿川》、《與牠的對話》和《聽見微光》，並增加4項特別獎《御風而行~我是孫悟空》、《青鳥 幸福歲月》、《我說性不性》、《請握緊扶手，站穩踏階》。