台日友好 · 世代創生音樂會 東海大學與神奈川音樂交流

東海大學攜手台中市台日交流協會，舉辦神奈川県川崎市「和太鼓祭音」台灣公演，而作為最後一站的東海大學，超過30位日本人參與表演，以動人的演出，獲得全場好評，而表演後也透過與東海的學術交易，促進台日雙方的交流外，也實現跨國合作與溝通的管道。

東海大學 (18) 日攜手台中市台日交流協會，舉辦神奈川県川崎市「和太鼓祭音」，這場活動得到四十多個海內外社團的大力支持，旨在促進跨國、跨世代的友好交流，深化台日文化互相了解。東海大學國際長廖敏旬表示，此次邀請「和太鼓祭音」至東海演出，來台演出總人數超過30位，並呈現日本各世代的音樂創作及日本文化體驗課程。產學服務團隊由東海大學企管系、音樂系、日文系的學生主持，展現他們的熱情和活力，通過跨系合作實現跨國溝通。

台日交流協會李鴻鈞會長進一步指出，這次祭典將是一個充滿愛意、感恩和友誼的活動，台日關係歷史悠久，關係友好，希望彼此促進交流，有些創新合作。和太鼓是世界語言，打擊音樂，與各處樂團合作藝文表演，由整個家族帶領學習，深具祭典傳承的意味。

東海音樂系主任陳敏華表示，「和太鼓祭音」由當地的和太鼓團體共同努力，旨在慶祝神奈川縣川崎市的傳統文化，同時也創造了一個新的藝術形式的平台。參與其中的團體以獨特的演奏風格和充滿活力的表演吸引了觀眾，將日本文化推向了新的高度，「和太鼓祭音」不僅包括傳統的和太鼓，還涵蓋了與現代音樂的合作以及創新的編排元素，適合各個年齡層的人們欣賞。

東海企管系主任吳祉芸說，這次活動將為參與者帶來寶貴的學習機會，不僅能夠深入了解台灣和日本文化的交融，還能體驗跨國合作的重要性。通過參與活動，對不同文化保持開放和尊重的態度。這次日文系支援了十位志工同學，日文系主任張瑜珊表示，同學們能藉由自己所學的專長串聯台日之間的溝通，並且近距離體驗到日本傳統文化。