調查從大陸進口電動汽車 歐盟稱有足夠證據證明行為合理

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在中國大陸商務部長當面表達強烈不滿後，剛剛結束訪中行程的歐盟執委員會執行副主席、歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）當地時間26日接受英媒《金融時報》採訪時說，有「足夠初步證據」證明歐盟對從中國大陸進口的電動汽車展開調查是「合理的」。但並未提及「證據」具體是什麼。

東布羅夫斯基斯指出，除了中國大陸車企，包括美國企業特斯拉和從中國大陸向歐盟出口電動汽車的歐洲汽車製造商也可能將受到相應審查。

《金融時報》報導稱，在總結此次訪中之行時，盡管中方對於歐盟展開反補貼調查，多次表明不滿，但歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯仍為此舉辯稱，歐盟對電動汽車行業的競爭「持開放態度」，但「競爭需要公平」。

他還說，與其他已經對中國大陸電動汽車徵收關稅的大型經濟體相比，「歐盟現在可能是對中國生產商開放的最大市場」。

被問及美國品牌特斯拉或中國大陸車企吉利控股的瑞典品牌富豪是否可能也受到調查時，東布羅夫斯基斯聲稱，「嚴格來說，調查不僅限於中國品牌的電動汽車，如果其他（國家）生產商的汽車也獲得了生產方面的補貼，也可能（被調查）。」

報導稱，目前在歐洲銷售的特斯拉電動汽車中，約有1／5是在中國大陸生產的。另據報導，德國專業汽車機構施密特汽車研究公司的資料顯示，今年前七個月，特斯拉在西歐共售出約9.37萬輛在中國大陸製造的電動汽車，約占其總交付量的47％。中國大陸向歐洲出口電動汽車的第二大廠商是上汽集團旗下的名爵，註冊數量約為5.75萬輛。

《金融時報》引述美國智庫國際戰略研究中心（CSIS）本月發布簡報稱，今年上半年，中國大陸製造的汽車占德國電動汽車銷量的11.2％。其中約91％的汽車來自中國大陸擁有的歐洲品牌，如上汽集團旗下的英國名爵、富豪的極星；還有一些來自歐洲和中國大陸公司的合資企業，如達契亞Spring、吉利和賓士的Smart，以及華晨寶馬的iX3等。

此外，東布羅夫斯基斯在受訪中還抱怨稱，中國大陸近期推出的數據安全相關法律規定成為在中國大陸外企面臨的「系統性問題」。他說，一些歐洲企業認為這些要求在本機存放區數據的法律「含糊又繁瑣」，難以遵守。

「如果公司……需要獲得重要數據的數據傳輸許可，但沒有人定義什麼是重要數據，這就很困難」「提供更清晰的（定義）會是一個很好的起點」，他說。

自訪中首日起，東布羅夫斯基斯便說歐盟不想與中國大陸「脫歐」，但老調重彈宣稱歐盟尋求對中「去風險」，歐盟必須採取措施「保護自己」。