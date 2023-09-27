中華電董座領軍 赴瑞典、芬蘭拓展商機

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為協助國內產業拓展歐洲市場商機，中華民國國際經濟合作協會籌組「2023年赴德國、瑞典、芬蘭經貿訪問團」，針對「半導體供應鏈」、「綠色數位轉型」、「資通訊(5G／6G)」、「智慧醫療」等主題召開雙邊經濟合作會議並進行實地參訪。中華電信除參與瑞典、芬蘭行程外，郭水義董事長並擔任瑞典行程團長。

此次行程中，在9月26日於瑞典斯德哥爾摩舉行「第39屆臺瑞(典)經濟合作會議」，由中華電信郭水義董事長與瑞典愛立信集團副總裁暨執行董事Mr. Mikael Bäck共同主持，經濟部陳正祺次長與瑞典外交部貿易次長Mr. Håkan Jevrell擔任致詞嘉賓。本次會議聚焦在「綠色數位轉型」、「創新智慧醫療」兩項主題。郭水義董事長表示，永續是中華電信的DNA，將以此DNA發展數位賦能生態系，協助企業及客戶進行綠色轉型，為全球淨零永續盡一份心力。

本次會議中，中華電信網路技術分公司賈仲雍副總經理以「台灣5G現況與發展」為題，分享近幾年來，中華電信除不斷投入心力建設4G／5G行動網路外，更積極廣結盟合作夥伴，利用5G的「高速率」、「低延遲」、「大連結」特色，投入5G企業專網之耕耘和發展，成功案例包含，資通訊工廠自動化需求之智慧製造(無人搬運車／機械手臂)、文化／藝術／娛樂先驅者需求之智慧文化展演(異地共演／虛實整合)、船岸／碼頭無人機自動巡檢需求之智慧港灣管理、偏遠山區遠距看診需求之智慧醫療(三方會診)等。

在本次瑞典行程中，也安排參訪氫能煉鋼技術之SSAB公司、智慧建築Sara Kulturhus公司、生物製藥公司阿斯特捷利康(AstraZeneca)之生物製造中心，以及國際知名電信設備集團愛立信(Ericsson)的科技體驗中心。在後續芬蘭行程中，為強化我國醫療體系因應氣候變遷策略，也特別規劃前往芬蘭著名大學醫院，交流低碳醫院的轉型心得，以及參訪世界級資通訊大廠諾基亞(NOKIA)。值得一提的是中華電信與長期合作夥伴，瑞典愛立信(Ericsson)、芬蘭諾基亞(NOKIA)，將持續深化合作關係，共同推動台灣5G技術邁入下一階段。

「臺瑞（典）經濟合作會議」已成功舉辦39屆未曾間斷，深受兩國政府及民間高度重視，也是我國與北歐地區進行科技交流與經貿合作的重要管道，預計明年將在台北舉辦第40屆會議。