55歲以上勞工近1成曾因年齡被歧視…超高齡時代來臨，高年級勞工尊嚴誰來維護？

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66歲的米姊在30多年前於一家公司當會計，生下二女兒後成為全職母親不再上班，當女兒長大後，米姊決定重新和這個社會連結；然而，傳說中的「職場年齡歧視」潛規則，終究還是壓上她的肩頭。

原來，工作一段時日後，米姊爭取到離家較近的新開幕分店服務，沒多久，她因同事失誤造成工傷，休息了1個月，再回去上班時，發現主管為她排定的班表工時驟減。

米姊不服氣，客氣地向店長反映之後，卻換來一場類似「公審」的會議。一天，全部員工齊聚，帶頭的年輕長官，逐一要求各員工「說明」米姊工作狀況，沒想到，米姊那份被客人一次又一次在Google評論上點名力誇的「服務態度」，在這場會議裡，竟被年輕同事翻譯成「騷擾客人」。

米姊的情況並非個案，根據勞動部2021年「工作場所就業平等概況調查」，受雇者在職場遭受歧視的樣態，以「年齡」歧視占比最高，55歲以上銀髮工作者有9%曾因年齡遭受就業歧視。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆認為，與其緊盯勞參率，真正應該推動的是「友好銀髮族」的勞動環境。

以台灣最大單軋鋼鐵廠義联集團下的燁輝來看，45歲以上員工占了58%，員工平均年齡達44歲，僅差1年就符合中高齡勞工45歲的定義。

走進燁輝廠內的機械維護區，一塊塊厚鐵板，每片都豎立在專用的隔層內，擺得條理分明，電動吊車一來，就能把鐵板吊到維修定位。

年過60的員工老盧說：「鐵板過去都靠人力來搬，年輕的時候我不覺得有什麼。」但是現在這群老將即使還能勉強硬搬，卻可能因此傷了筋骨。維護區改造後，幾乎完全「自動化」，所有工具、材料都整整齊齊收納在機械維護區，他們已不用冒著工安風險替公司打拚。

燁輝在2021年獲勞動部頒發「高齡友善職場企業」獎座，但燁輝總經理張振武未就此滿足。「如果我們希望高齡員工續留，就要從他們年輕時開始避免他們遭受職業傷害。」張振武說，改善安全不只針對銀髮員工，也要保護年輕同仁。

以廢棄物來說，廠區若到處堆滿廢電纜、馬達，這就是動線上的障礙物，也是工安地雷，於是張振武發揮資訊長才做了一個廢棄物存貨水位系統，以顏色區隔什麼要賣、什麼要丟。

張振武也在地面上油漆標示出紅綠燈般的紅、黃、綠區域，讓員工清楚安全、不安全區域。他甚至逐步在廠區裝設電子圍籬，每當員工闖進危險區，管理室會立刻警鈴大作。

「很多年前，有人因堆高機的工安意外去世⋯⋯。」張振武嘆了口氣，他決心避免悲劇再度上演，他在燁輝所有堆高機上加裝了雷達、攝影機，現在每當有人員經過，警示系統就會提醒駕駛。

張振武笑說：「你知道為什麼以前員工到55歲就會自請退休？因為，人是群體的動物，假設你認為你屬於這群體，你就不會離開。要讓資深員工覺得在這裡是有願景的、是安全的！」

今年，燁輝自請退休人數比前年少了10人，年齡達55歲自請提早退休的比率，從88%下降至75%，而屆齡退休4人中，公司也回聘2人。

台灣高齡勞動率剛要開始起飛，而目前邁入高齡的「戰後嬰兒潮」世代，經濟能力相對穩定，面對未來勞動力只會愈來愈老，可能還會愈來愈窮，此刻，無論政府、社會以及企業，都還有機會為有鬥志、有能力也有需求的銀髮族，打造一個讓他們尊嚴勞動的環境。閱讀全文…

撰文‧今周刊編輯團隊

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