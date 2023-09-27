何時開放大陸團客赴台旅遊？國台辦給最新說法

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【中央社記者呂佳蓉北京27日電】對於兩岸旅遊何時恢復的問題，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，「民進黨當局」要取消一切的人為限制。

陸委會8月24日宣布恢復兩岸觀光旅遊規劃，並以一個月為準備期，視陸方回應再確定實施日期。

如今一個月準備期已到。

對於陸方是否開放大陸民眾來台自由行，以及開放大陸團客來台，朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會上表示，實現兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。

她進一步指出，大陸旅遊主管部門今年5月19日已宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，但「民進黨當局至今仍拒絕解除島內旅行社經營赴大陸團隊遊業務禁令」，對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件，名為放寬、實則加強限控，「完全不得人心」。

她稱，台灣民眾對此看得很清楚，「不會被蒙蔽、受欺騙」。希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，真正實現兩岸旅遊和雙向交流的正常化、常態化。

陸委會8月24日宣布，自9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台觀光，並研議解禁大陸旅遊團來台，初期規劃團客每天各2000人並訂下1個月的準備期，視陸方回應後再確定正式施行的日期。