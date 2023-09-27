難敵衝擊！竹科H1營業額重摔19％

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竹科園區難敵全球疫後復甦、庫存去化趨緩，上半年營業額6,684億元，較去年同期衰退19％，通訊產業逆勢成長12.1％，生技業成長4.7％，廠商入區登記家數及就業人數雙雙創歷史新高。

竹科管理局表示，受到園區積體電路產業產能利用率下滑及調節庫存影響，上半年出口額6,704億元、年減14.8％；廠商評估國際局勢調整設備投資及資本支出，上半年進口額3,973億元、年衰退2.2％。

以六大產業營收來看，通訊產業因企業數位轉型、國內外投資開發雲端、AI及巨量資料應用需求強勁；生技產業因廠商醫療結合半導體光電感測元件逐步打開市場，及醫療器材訂單持續成長，成為二大成長的產業。不過，其餘產業仍深受國際通膨、升息及訂單能見度不高影響，光電、積體電路、精密機械及電腦及周邊產業均呈衰退，衰退幅度分別為29.4％、22.1％、10.4％及6.6％。

今年上半年竹科園區共引進13家投資案，總投資金額111.61億元，又以生技類開發精準健康產品或服務者為最多，預估三年內可再提供1,500人以上就業機會，創造超過321億元營業額。

竹科管理局指出，展望2023年，在全球AI技術、數位轉型應用及淨零排放的浪潮下，園區廠商積極掌握商機，積極擴建寶山二期、X基地及龍潭三期，同時強化園區產業生態鏈，布局朝產業多元化發展以促進園區產業豐富性，如6G與太空通訊、智慧醫療、數位轉型及電動車等，期望在既有優勢的科技領域下，發展下世代具潛力的前瞻科技。

此外，考量園區科技人才生活圈所需，竹科未來規劃打造具人文特性的科技生態環境，朝向建構一個具有人文、藝術、科技、醫療、生態等多樣貌的國際化科學園區。