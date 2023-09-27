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8858以愛出發　聖約翰聯合服務櫃檯揭牌啟用

  • 工商時報 陳珮琪
聖約翰科技大學建置聯合服務櫃檯，整合學務、教務及總務等各單位業務資訊，提供一站式服務。圖／聖約翰科大提供
聖約翰科技大學建置聯合服務櫃檯，整合學務、教務及總務等各單位業務資訊，提供一站式服務。圖／聖約翰科大提供

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為提供全校師生整體且及時之專人服務，聖約翰科技大學建置聯合服務櫃檯，整合學務、教務及總務等各單位業務資訊，提供一站式服務，並於日前舉行揭牌啟用儀式。聯合服務櫃檯的分機號碼為「8858」，諧音為「幫幫我吧」、「抱抱我吧」。唐彥博校長期盼同仁保持謙卑態度與服務熱忱，以愛出發，竭誠為全校師生服務。

唐彥博校長期盼同仁保持謙卑態度與服務熱忱，以愛出發，竭誠為全校師生服務。圖／聖約翰科大提供
唐彥博校長期盼同仁保持謙卑態度與服務熱忱，以愛出發，竭誠為全校師生服務。圖／聖約翰科大提供

唐彥博校長表示，非常感謝學務處、綜合行政處、教務處及校安教官的協助，讓聯合服務櫃檯可以重新揭牌啟用，服務全校教職員生，並解決師生的疑難雜症。希望聯合服務櫃檯服務同仁可以從愛出發，就像降臨堂一樣傳遞愛，營造溫馨友善的校園，讓外界看到學校重新改造後的一面。未來將票選最佳人員3位，每學期公開表揚，並發給獎金，請大家一起為聖約翰努力打拼。

聯合服務櫃檯設有全功能成績列印及自動化繳費系統，便利同學及校友列印成績單。圖／聖約翰科大提供
聯合服務櫃檯設有全功能成績列印及自動化繳費系統，便利同學及校友列印成績單。圖／聖約翰科大提供

何副校長期盼能在短時間內翻轉聖約翰，相信在唐校長帶領下，很快會有新的作為。申玉微學務長指出，在重新啟用聯合服務櫃檯的籌備過程中，她感受到同仁的一條心及凝聚力，僅僅一天的時間，所有東西就能立刻就定位，讓她非常感動。她期盼聯合服務櫃檯能以愛出發，讓師生及家長感受到聖約翰科大是一個充滿愛的地方，希望大家一起努力。

聖約翰科大聯合服務櫃檯位於聖公樓1樓，提供E化檢索查詢、各式學歷證明文件申請、成績單列印、影（列）印服務、無線上網、各式表單、校內資訊諮詢及海報活動宣傳等服務。現場提供專人諮詢，以多元化的及時服務，減少師生或家長來往奔波各承辦單位的時間與精力，使全校師生、家長及校友，均能享受更高品質的行政服務。

同學可在此使用E化檢索查詢、學歷證明文件申請、影（列）印及無線上網…等服務。圖／聖約翰科大提供
同學可在此使用E化檢索查詢、學歷證明文件申請、影（列）印及無線上網…等服務。圖／聖約翰科大提供

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