恒指午盤收漲0.64％ 醫藥概念股大漲

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港股三大指數27日早盤齊漲，之後漲跌互見。截至午間收盤，恒生指數漲0.64％，報17,577.93點。恒生科指跌0.57％報3,838.91點。國企指數跌0.7％，報6,072.94點。

盤面上，核心科技股普遍上漲，快手、小米集團漲超2％，百度、京東漲超1％，阿里巴巴、騰訊跟漲；汽車股漲跌不一，蔚來漲超4％，比亞迪、理想微跌。大陸房地產股和物管股集體下跌，旭輝控股復牌首日跌近54％、旭輝永升服務復牌首日跌超61％；醫藥外包概念股大漲，藥明康得漲近8％；石油股漲勢活躍，中石油、中石化漲超2％。

旭輝控股集團復牌首日跌近54％、旭輝永升服務復牌首日跌超61％。消息面上，兩家公司已履行復牌指引的要求，於9月27日起恢復公司普通股買賣。旭輝控股集團發佈2022年全年業績，該集團取得收入人民幣（下同）474.4億元，年減少6％；公司股東權益應占虧損130.49億元，上年同期則溢利76.13億元；每股虧損1.42元。

醫藥外包概念股大漲，藥明康得漲近8％。藥明海德宣布其位於蘇州的首個獨立疫苗CDMO基地正式投產，同時，藥明康得27日公布，公司下屬小分子 CDMO領域子公司上海合全藥業已啟動常州和泰興兩個生產基地的產能擴建工程。