調查：對未來五年中國業務前景 美企悲觀比例創新高

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《華爾街日報》報導，根據美中貿易全國委員會對其成員公司的調查，持續加劇的雙邊緊張局勢，正在影響美國公司在華業務的各個方面，包括銷售受損、利潤下降、投資取消或推遲。同時，對中國業務未來五年前景悲觀者的比例創下新高

根據美中貿易全國委員會的最新年度調查，對中國業務未來五年前景表示悲觀的公司的比例從去年的21％上升至28％，創下新高；持樂觀看法的公司的比例降至49％的紀錄低點。

超過三分之一的受訪公司稱，在過去一年中減少或暫停在中國的投資計劃，這一比例創下紀錄新高，遠高於去年調查中的22％，這預示未來幾年美國企業的商業存在將進一步下降。做出這些決定的原因是在中國開展業務的成本和不確定性增加，以及在中國市場銷售產品受到的限制增多。

但該委員會稱，大多數公司在中國依然盈利，並認可中國市場對它們全球競爭力的重要性；美國企業信心和未來投資的反彈速度，將取決於中美決策者的政策走向。

在調查中，43％的受訪企業表示，過去12個月中國的商業環境惡化；與三年前相比，83％的公司表示信心下降。超過一半公司稱，由於客戶對中美貿易緊張局勢下的供應持續性感到不確定，它們的銷售額下降；有三分之一的公司稱，由於民族主義抬頭，中國客戶放棄它們的產品，導致銷售額下降。

美中貿易全國委員會稱，對跨境數據傳輸的限制和過於寬泛的數據安全關切，已影響了企業的投資計劃。該委員會表示，中國的數據政策阻礙當地業務與全球業務的融合。