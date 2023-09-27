「陰間版都更」？國民黨大老謝東閔長眠的模範墓園，強索每坪300萬使用費，竟是因新北市府沒做好這件事？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於新北中和的「春秋墓園」，曾被列為模範墓園，如今卻爆出新業者脅迫拆墓還地糾紛，逾4百名墓主組自救會搶救祖墳，劍指新北市府未做好把關責任，為不肖業者開合法化後門。

「從兩年前開始，春秋墓園就被柵欄圍起來……。」墓主榮怡平深嘆一口氣，她從沒想過，這座家族祖墳安居46年的墓園，近年竟因爆發產權糾紛，整片墓地莫名被鐵網圍住，更不時出現「非法侵犯」的鮮紅噴漆。

今年清明掃墓時，榮怡平家中長輩入園祭祖，先是被不明人士要求登記個資，又發現自家祖墳被掛上「未與地主協商，將依法提告」的告示。家人心生恐懼，一度想把安葬的外祖父母遷走，卻又忿忿不平，不解長輩多年來的安眠之地，何以突然捲入紛擾，面臨「拆墓還地」的威脅？

這座位在新北市中和區、有近兩千座墓位的私立「春秋墓園」，成立於1973年，地主主要為中和呂氏家族，原由春秋公司經營。2022年《殯葬管理條例》上路後，業者須向市府申請許可，才能合法經營，但春秋公司長期遊走灰色地帶，遲遲未取得合法資格，在2020年遭新北市殯葬處裁罰。

同年，新業者「道環公司」經新北市府核准設立，取得原春秋墓園經營權，並更名為「龍陵紀念墓園」。沒想到，「合法」業者正式入主接管後，卻掀起一連串爭端。

爭端！強索使用費 每坪喊到300萬

墓主控訴，道環進駐後，向原本購買墓地永久使用權的墓主主張「非法侵占私有地」，索取每坪數10萬至3百萬元不等的「使用費」，才得以繼續使用。在業者文武並進要脅下，2022年至今已有兩百多座墓被迫遷葬，亡者無端遭迫遷，被家屬形容宛如「陰間版都更」。道環幾個月前更發出最後通牒，要求墓主在今年6月1日前與地主協商，否則將依法提告。

墓主權益無端受波及，讓許多家屬不惜成為「釘子戶」，現有1千8百多座墓主當中，超過4百人串連組成自救會，為祖先抗爭守墓。

自救會成員華一峰說，有成員早在30幾年前就花了10幾萬元為祖父母買好雙人墓穴，祖母去年往生後，安葬事宜卻頻受道環阻撓，被索求高額使用費、二度剝皮。家屬不堪其擾，想把祖父墳墓遷出，另尋他處安葬兩老，竟也被道環恐嚇索取移墓「工程費」，一坪高達60萬元，最後落得「奶奶進不來、爺爺出不去」的窘況。

實際上，春秋墓園是一塊風水良地，歷史超過50年，連國民黨黨國大老謝東閔都在此下葬，早年更曾被台北縣政府認定為「模範墓園」。榮怡平直呼，以前沒有網路資料，多是靠口碑相傳，或看政府公告找尋優良合法的墓園，當時春秋被標榜為績優、示範墓園，大家信任政府；怎料過了半世紀，「現在政府卻反過來說，這是非法業者！」閱讀全文…

撰文‧陳子萱

您可能也會感興趣：

●第1次意識自己和別人很不同，是剛進北一女的時候...一個工人的女兒：我們無法決定人設但能決定未來

●商界大佬被兒子逼寫遺囑，光財產明細就寫了快10頁A4紙「遺產留給他，他才願意照顧我的晚年」

●在公用事業待了30年，他卻能在52歲和妻子攢6千萬淨資產提早退休：父母讓我們唯一繼承的是知識

●別用「老了」催眠自己，53歲媽斜槓無印良品兼差去！從打掃員變網店麻豆：50後的好命自己定義

●屏東明揚工廠爆炸給企業的一堂課：化學品管理對ESG的重要性，GRI403做對了嗎