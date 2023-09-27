德國2026年起不再向中國提供優惠貸款 以減低對其的戰略依賴

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

路透報導，德國聯邦經濟合作與發展部（BMZ）26日證實，自2026年起，德國將不再向中國提供優惠貸款，這是德國為減少對中國的戰略依賴而採取的最新措施。

路透去年9月已引述消息人士透露，德國經濟部正考慮採取一系列措施，降低與中國進行業務往來的誘因，以圖減少對中國的依賴。 這些措施包括減少甚至取消對中國的投資和出口擔保；不再在中國推廣貿易展覽會和管理人員培訓；將德國復興信貸銀行的貸款，重新定向到亞洲其他地區，例如印尼，以配合貿易多樣化和增強與民主國家的業務往來；另外還制定一項涉及中國的國家安全戰略。

德國發展部於9月中旬向中國財政部通報，當局將永久停止向中國提供優惠貸款的決定。德國發展部部長舒爾茨（Svenja Schulze）表示，德國不再將中國視為「發展中國家」，但她表示，「中國現在是、將來仍然是一個重要的合作夥伴，沒有中國，我們就無法成功克服全球危機。」

報導指出，國有開發銀行德國復興信貸銀行（KfW）與中國財政部之間的優惠貸款項目，合約只能簽至2025年。德國發展部表示，這些促進性貸款項目必須在氣候和環境領域產生重大影響。德國聯邦政府承擔優惠貸款的責任，但不提供任何預算資金。

德國發展部表示，作為一個高度發達的經濟體，中國可以進入國際資本市場，並能以優惠條件進行再融資。從2013年到2022年，與中國達成的優惠貸款總額為34.51億歐元；2023年沒有提供優惠貸款。

根據大陸發改委官網2021年11月26日公布的「有關德國優惠貸款」介紹，德國復興信貸銀行向中國提供的長期優惠貸款被稱作「KfW促進貸款」（KfW Promotional Loan）。KfW與中國的合作始於1985年，從2004年至2021年6月底，在建及已完成的項目有146個，貸款總金額為51.49億歐元。

德國對中國優惠貸款的重點支持領域，包括可再生能源和能效、可持續城市發展、生態轉型、水資源管理、通過金融機構提供綠色信貸融資。

報導稱，德國政府為在中國投資的公司，提供的投資擔保額在今年驟減，這是柏林為減少對中國過度依賴所作的努力。