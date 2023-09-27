《盤中解析》台股充「電」未破底 此線警報未除

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】台股周三開跌2.23點報16273.84點，早盤最低達16212.86、下滑63.21點，隨後金管會主委黃天牧喊話有信心、美國兩黨將達成協議可避免10月關門，台積電帶頭反攻，電子回神，指數低檔16200關卡有撐，未破前波低檔，盤中翻紅至16324.22、上漲48.15點，但金融、鋼鐵不振，且目前5日線仍下彎，台股16300不穩，連假是否抱股仍持續觀察。

美國消費者信心指數、新屋銷售銳減，均不如預期，市場又擔心美國政府關門疑慮、高利率等利空，美國殖利率維持高位，拖累美股四大指數齊收黑，道瓊更下挫近400點，創3月銀行業危機以來的半年最差單日表現，費半也殺破近2%。

台股ADR周二表現皆墨，台積電ADR收盤下挫2.26%，日月光、聯電ADR分別下跌3.45%、2.26%。周三權值王台積電(2330)開盤以新台幣517元開出，下跌2元或0.39%，隨後翻紅上漲4元至523元。聯電(2303)、聯發科(2454)則暫跌1%以上，日月光投控(3711)、鴻海(2317)持平以待。AI(人工智慧)概念股相對有撐，指標股技嘉(2376)、廣達(2382)漲幅超過2%。

記憶體三雄，旺宏(2337)預估明年上半年景氣仍不佳，周三股價重挫近3%，南亞科(2408)同樣走跌，而沾光蘋果的華邦電(2344)雖一度上漲2%後仍拉回平盤。面板雙雄友達(2409)、群創(3481)平盤震盪匍匐。PCB三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)也小跌表態；定穎投控(3715)則大漲半根漲停，再飆波段新高。

中鋼(2002)給員工信透露疲態營運前景，周三爆量空單，與東和鋼鐵(2006)、中鴻(2014)領頭下挫，鋼鐵股類指下跌超過1.5%，上市類股表現最疲。

高價股方面，世芯-KY(3661)走強重返2600關卡並超車信驊(5274)，再度坐上股王寶座，而信驊跌近3%，股王后差價僅個位數。千金股中材料-KY(4763)、緯穎(6669)、世芯-KY(3661)走紅，亞德客-KY(1590)同樣向上，千金僅一步之遙；信驊(5274)、大立光(3008)、力旺(3529)、旭隼(6409)、創意(3443)、祥碩(5269)則均走疲。

明揚(8420)28日將被打入全額交割，股價連三天跳空跌停價。文曄(3036)股價在經過三個交易日修正之後，盤中衝上104元漲停價。裕隆(2201)新店裕隆城周四正式開幕，股價開低翻紅走高，早盤股價一度突破85元。

連假長假倒數，投資人本周持續關注美國經濟數據、升息態勢。台股指數降低跌破的機率，以技術面而言，下探年均線的系統風險增加不少，近期操作上更需小心謹慎。