就在今天！碧桂園2檔境外債今付息日 規模逾4,000萬美元

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外媒報導，近日深陷財務困境的大陸大型地產商碧桂園繼一筆美元債未按時付息進入寬限期後，其另外兩檔境外債券27日也迎來付息日。

據傳，碧桂園27日需要為2024年1月到期票據支付4,000萬美元利息、及為2025年3月到期票據支付781萬馬來西亞林吉特（約166萬美元）利息。兩票據逾期付款的寬限期分別為30天和5天。

此前，碧桂園於2025年到期、6.15％的美元債券，原本上周一（18日）要兌付到期債息約1,540萬美元，但債券持有人表示未於付息日收到利息。該債券設30天寬限期。