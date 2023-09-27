兩岸經貿活動降溫？ 國台辦：仍保持1236.3億美元的較大規模

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陸委會日前表示，今年1至6月兩岸貿易額和大陸自台灣進口都減少，顯示大陸經濟復甦緩慢，兩岸貿易活動在持續降溫。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年上半年，兩岸貿易雖和去年同期相比有所下降，但金額仍然保持1236.3億美元的較大規模，說明兩岸經貿具有強大的內生動力。

朱鳳蓮表示，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變，始終是台灣經濟發展最堅實的支撐和台胞台企投資興業的最佳選擇。今年上半年，兩岸貿易雖同比有所下降，但金額仍然保持1236.3億美元的較大規模，說明兩岸經貿具有強大的內生動力。

朱鳳蓮表示，隨著大陸經濟回升向好，兩岸經貿有向更寬領域拓展、向更高層次提升的巨大空間。大陸對此深具信心。

此外，亞洲開發銀行公佈的最新經濟預測，把台灣今年的經濟增長率從1.5％調降到1.2％；經濟部的統計數據也顯示，8月台灣工業和製造業生產指數雙雙出現連續15個月的負增長。有輿論指出，兩岸經貿合作是台灣經濟發展的重要動力和機遇，呼籲民進黨當局不要再搞「脫鉤斷鏈」，不要再對兩岸正常的經貿往來和經濟合作採取限縮和設障手段。

朱鳳蓮表示，大陸正在深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，建立現代化經濟體系，發展機遇十分廣闊。台灣完全可以依託大陸超大規模的投資、消費和生產要素市場，有效抵禦外部風險，克服資源稟賦不足等問題，和大陸一道共同壯大中華民族經濟，造福兩岸同胞。

朱鳳蓮表示，必須指出，任何企圖「唱衰」大陸經濟、企圖「脫鉤斷鏈」的言行都是別有用心的、徒勞無效的。大陸始終是台胞台商發展的最佳選擇，廣大台胞台商積極參與大陸高質量發展，必將獲得更多機遇、更廣闊空間、更美好前景。