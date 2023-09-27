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廣東一寄宿私校如廁需持通行證 校方：僅晚自習試行已取消

  • 中時即時 李文輝
廣東陽江一寄宿私校如廁需持通行證，校方指僅晚自習試行，已取消。圖為一問學校「洗手間通行證」。（大陸央廣網視訊截圖）
廣東陽江一寄宿私校如廁需持通行證，校方指僅晚自習試行，已取消。圖為一問學校「洗手間通行證」。（大陸央廣網視訊截圖）

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大陸央廣網27日報導，近日網傳廣東「陽江一學校如廁需持通行證」消息引起網路熱議。當地學校相關負責人26日回應，「洗手間通行證」僅在高三學生晚自習期間試行，主要出於校園安全管理方面的考慮。結合各方意見，試行兩日後，校方已取消該項措施。

網傳圖片顯示，「洗手間通行證」落款為「陽江一問學校」，證件右下方蓋有學校印章。該校官方微信公眾號資訊顯示，學校於2014年開辦，是一所12年一貫制私立學校，目前一校兩區，分小學部、中學部和國際部，是粵西地區高端民辦學校之一。 大陸央廣網報導，26日聯繫到陽江一問中學副校長張勇。「洗手間通行證並非限制學生如廁，只要學生有需要，我們都會發放。」張勇說明，該校是一所民辦寄宿制學校。此前部分學生晚自習時結伴外出，校園紀律安全管理面臨一些問題。上周五，學校決定在高三兩個班級的晚自習課試行通行證，並取得了一定效果。 張勇稱，校園安全工作如履薄冰、責任重大。針對此次「如廁通行證」事件，學校意識到其中存在不妥之處，並於第一時間整改，取消相關措施。他表示，陽江市教育局已派人到校瞭解情況，並對校方做法提出嚴肅批評。 陽江市教育局辦公室工作人員指出，涉事學校已有相關回應，如需進一步瞭解情況可致電該局後勤產業辦公室。

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