澎湖過中秋 追風聽音樂、博狀元試手氣

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迎接三天中秋連假，2023澎湖追風音樂節將於9月30日舉辦閉幕之夜，有丁噹、五堅情及A-Lin實力派卡司強力登場。而澎坊免稅商店為讓民眾感受不同的秋節氛圍，也首度舉辦金門特有的秋節擲骰活動「中秋博狀元」，獎品總價值上看20萬元，有機會把最高價值一萬元的LG掃拖機器人帶回家。

從8月19日起，每週六在馬公觀音亭免費音樂展演的2023澎湖追風音樂節，將於本週末謝幕，在晚間七點半由情歌天后「丁噹」帶來多首經典好歌後，八點由人氣男子團體「五堅情」接力演出，帶來50分鐘的精彩表演，最後壓軸則由今年榮獲金曲歌后的天生歌姬「A-Lin」開唱，來畫下完美句點。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處指出，除了巨星演唱外，觀音亭還有以獨特海風為號召的光環境-光島盛典等結合澎湖地景文化藝術的動態燈組，讓大家感受徐徐海風，體驗澎湖美好的夏日風情。

另9月29日起至10月1日活動期間，民眾只要在Pier3三號港單筆消費滿3000元、澎湖機場免稅店單筆消費滿2000元，就可獲一次擲骰機會，有機會把最高價值一萬元的LG掃拖機器人帶回家。

澎坊免稅店指出，博狀元是一種擲骰子遊戲，以擲出的骰子組合決定獎項，據傳是鄭成功營中大將洪旭為穩定留守官兵軍心，並撫慰思鄉情緒發明，為金門地區已流傳300年的中秋節特色活動。因此為讓更多民眾體驗特別的秋節民俗風情，今年特別將此活動導入澎湖舉辦，邀請民眾消費試手氣，只要於活動期間在即可享有一次擲骰機會，但菸品、黃金、藥類等消費不參與此活動。