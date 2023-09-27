慶祝北市動物園109周年 3款特色門票開賣日曝光

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台北市立動物園今年為慶祝109周年慶，將10月訂為園慶月，並推出黑熊、金剛猩猩及大貓熊3款特色門票，集滿3款還可以兌換限量好禮，同時舉辦長達5週的一系列活動，包含保育員見面會、昆蟲特展開幕、園慶動物園路跑、園慶保育成果新雉科珍禽區開幕及文創藝廊，園方邀請大家10月來動物園一遊。

動物園長諶亦聰表示，面對物種快速瀕危、甚至消失趨勢，動物園有責任挺身而出，為瀕危物種族群及遺傳多樣性，扮演保育方舟角色，因此，今年以黑熊、金剛猩猩、大貓熊3種北市立動物園近年積極參與相關保育工作，且獲得階段性成果的代表物種，作為園慶主題的特色門票。

動物園說明，園慶特色票在大門入口、動物園南站自動售票機限量販售，黑熊款特色票是9月29至10月7日販售、金剛猩猩款特色票10月8日至10月14日、大貓熊款特色票10月15日至10月21日，10月22日起則是3種票券各機台隨機配置。

園方指出，10月22開始，只要集滿3款門票，可到遊客服務中心兌換限量好禮；每周六、日憑當日購買的特色票票根，則可到動物園旁保育公園「Zoo遊趣—秋季保育市集」活動服務台兌換限量50元折價券。

除了特色票，台北市立動物園109周年園慶月將以「鳥瞰全世界」為主軸，設計5周系列主題活動，包含首周10月7至8日主題活動是「向保育員致敬」，舉辦保育員見面會活動，向大眾分享照顧動物的點滴；第2周10月14日主題「你是甚麼咖」，當天將有昆蟲館特展開幕活動，以及動物星球頻道「與獸同行」的3代健走活動。

第3周10月21日主題「為動物保育而跑」，這次是新冠肺炎疫情後首度在園區及環園秘境開放千人路跑；第4周10月28日主題「鳥瞰全世界」，舉辦新雉科珍禽區開幕暨動物園109周年園慶活動；最後一周10月20日至31日，將以學生響應參與的文創商品徵件佳作作品，在園區辦理徵件得獎作品展。