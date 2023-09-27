《國際金融》印度取代中國難度高 小摩道出大實話

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社報導，印度明年或許有機會跟澳洲以及日本，一起成為摩根大通在亞太地區，成長速度最快的3個主要市場之一。

摩根大通表示，愈來愈多企業已經開始實行中國加一（China Plus One）策略，印度應該是最大的受惠者。中國加一指的是供應鏈要多元化，不應該且不能夠只依賴中國大陸一個地方。

摩根大通認為，當全球許多公司在尋覓另條供應鏈地點時，不少都會想到印度，有的也已開始行動。例如，蘋果等一些跨國業者已擴大印度的產能，特斯拉等其它公司正討論如何在印度生產。

這個亞洲第3大經濟體，在2024年3月31日為止的一整個財年，經濟成長可望高達6.5%，於全球主要國家中名列前茅。招商積極的印度政府，也正提高吸引外資的誘因，像是賦稅減免以及其它補貼政策等。

摩根大通坦言，跟中國大陸相比，印度的基礎建設沒有組織化，太過於分散且不夠集中。以製造業來說，低階技術含量不高的，應該會逐漸從中國大陸移往印度，不過，高階的目前還是會繼續留在中國大陸。

由於看好印度，過去12個月內，摩根大通擴大印度的投資銀行團隊，多加兩名高階董事總經理。過去5年以來，摩根大通增加商業銀行的員工，把重心放在中型企業上。

另外，摩根大通還擴編處理離岸相關工作的企業中心業務，員工人數從2018年3.5萬人，增加到目前5萬左右。摩根大通表示，沒看到中國大陸業務量急劇下降，因為大陸實際上的韌性非常地大。