《金融》街口投信看Q4 油價有撐、銅價漸強

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【時報記者任珮云台北報導】街口投信發表最新第四季原物料市場展望，在油價方面，街口投信認為第四季油價因減產而下檔有撐，然上漲空間仍有變數；至於銅市關鍵，則看中國經濟復甦力道，不過在電動車產量和再生能源的高速成長下，預估銅價將逐漸轉強。

街口投信分析，OPEC+減產政策，將使2023~2024年產量大致持平。供給方面，美國為因應OPEC+減產到年底而將國內產量提高，並持續推動非OPEC國家增產，但仍不足抵銷OPEC+減產缺口，根據預期非OPEC國家2024年將持續擴增產能。數據顯示大型原油生產公司資本支出未來兩年大致持平，無顯著擴張增產計畫，預計美國2023和2024產量為1280、1310萬桶/日；2024年美/巴/加/圭/挪等貢獻增產120萬桶/日。今年Q4關注石油淨管理資金、委內瑞拉制裁鬆綁協議。

三大能源機構(EIA、OPEC、IEA)預期，Q4期間全球原油供需仍吃緊，但IEA與EIA預測Q4的供給缺口與庫存下降將較Q3緩和。預期Q4油價上漲空間有限，但回檔亦有強勁支撐。

而在銅價上，由於中國地產業需求疲弱，導致今年Q3的銅價表現較差，不過與Q2相比跌幅並不大，且有落底的跡象。再加上中國政府今年第二度調降存款準備金率，並祭出各式房地產救市措施，以提振企業與民眾的信心，因此將有利金屬市場的穩定。

根據媒體報導，歐盟成員國和歐洲議會達成政治協議，決議在2030年以前將可再生能源的消費比例從目前的32%提高42.5%。倘若這項協議通過的話，將會再次推動可再生能源的建設，並帶動銅等基本金屬的需求。此外根據國際能源署(International Energy Agency，IEA)的預測報告顯示，2023年全球電動車將達到1400萬輛，這意味著電動車在整個汽車市場中的佔有率已從2020年的4% 左右大幅躍升至2023年的18%。因此預估未來銅價將在電動車與再生能源需求的帶動下逐漸轉強。