節前震盪散戶別慌 分析師揭「漂亮轉折點」 這3檔AI股遇甜甜價可進場

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【旺得富理財網 李澍】周二美股重挫，道瓊大跌388點創半年來最糟糕表現，受美股拖累，新台幣續貶，大型權值股又淪外資提款機；分析師提醒，站回月線前，恐還有震盪跟低點，不過，現在震盪、拉回洗盤是好事，扣3低後就會形成漂亮的凹洞量；對於AI股，分析師推測，目前只守不攻，緯創、廣達、光寶仍反覆打底，若有甜甜價就可逢低準備進場。

綜觀美股、台股情勢，摩爾投顧分析師江國中預期，近期全球股市在油價攀高、通膨復燃、經濟下行等利空下，再度引起市場恐慌，以美股為首的全球股市出現大幅回檔，在未來一周美國政府運作可能停擺下，指數不排除還有更低點，勢必將拖累台股走勢；台股方面，目前上檔月線、季線已下彎形成短線上壓力，在月線站回之前，不排除還有震盪、還有低點。

不過，江國中也安撫投資人，不必太過恐慌，因為今日台股下殺後有明顯逢低買盤；從技術面來看，台股在長多格局未變下，除非年線、萬六失守，不然接下來中秋、雙十連假接力到來，台股量能將持續量縮，這樣2周後的雙十節，周轉折扣3低之後，那節前就會形成漂亮的凹洞量，屆時會是一個相當漂亮的轉折，將啟動至少5周的漲勢，換多頭表現、非常好賺。

個股方面，江國中分析，AI仍是人氣股，本周呈現強勢抗跌，但隨著長假逼近，成交量無力放大下，AI股明顯是「只守不攻」，顯然最佳買點還沒到，目前AI三大指標股緯創（3231）、廣達（2382）、光寶（2301）等在站上月線、成交量放大前，仍是反覆打底階段。

江國中預測，本周、下周觀察重點在於每檔AI股關注的點位有沒有來；趨勢上，10月11日起會有很好的機會，屆時可逢低準備進場承接甜甜價買點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。