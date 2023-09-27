大安運動中心整修重新開幕 設全台首套防溺系統

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台北市長蔣萬安27日出席台北市大安運動中心暨和平籃球館開幕典禮，整修過後重新開幕的場館斥資超過1億，更設置全台首套智慧防溺系統。蔣萬安表示，全新的運動中心不只符合市府2050淨零碳排的目標邁進，更是值得世界各國其他城市借鏡的指標。另外，市府也推動「U Sport」活動，鼓勵民眾養成規律運動習慣。

蔣萬安表示，大安運動中心歷經6個月閉館整修，增添許多智能設備，打造樂齡、身障友善的環境。另外，運動中心外的路燈，也使用太陽能系統，白天儲能，晚上發電，希望朝向市府2050淨零碳排的目標邁進，打造永續共榮的希望首都。

蔣萬安指出，台北市民有規律運動習慣比例者大約有37％，市府推動「U Sport」活動，並提供相當於1500元的1500「U幣」，讓民眾到各區運動場館免費使用游泳池、健身房及體適能課程等，動愈多賺愈多，累積點數還能參加抽獎或是兌換商品，希望將有規律運動的民眾比例提升至40％。

另外，蔣萬安也提到，希望明年除了能於各行政區體育場館響應「U Sport」活動外，也能擴大到民營體育館。他說，大安運動中心隔壁的和平籃球場，現在除了是富邦勇士球隊的主場外，也即將成為台新戰神球隊的主場，未來民眾也能參加「U Sport」，累積「U幣」，參加門票抽獎。

本次大安運動中心由長佳機電工程承攬整修，近年長佳集團朝多角化經營，成立運動休閒事業部門，陸續取得新北市中和、板橋、新店國民運動中心及和平籃球館等大型運動場館經營權，大安運動中心也成為該集團經營的第7座運動場館。

長佳機電工程董事長王才翔表示，本次整修斥資超過1億，克服缺工缺料等困難後，終於成功打造大安運動中心2.0。他指出，整修過程首重民眾健康問題，尤其在泳池部分，受到溼氣影響，管線老舊，鏽蝕嚴重，因此公司將有安全疑慮的設備全部拆除，汰舊換新。

王才翔說，除了設備換新外，最自豪的是打造最智能化的運動場館，例如，在館內3樓的綜合球場中，除了使用節能LED照明設備外，還用了更節能的無極燈，在和平籃球館中，也裝設AI運作的「球場之眼」，能即時錄下並剪輯民眾的精彩表現，讓民眾可以分享給親友。

王才翔表示，在健身房外也領先全台所有運動中心，設置空氣品質監測系統，若場內空氣品質下降或是人數變多，就會自動連線通風設備將戶外新鮮空氣引入，降低民眾不適感。另外，在跑步機與重訓器材上也裝設儀器，方便民眾了解自身運動成效。

另外，在泳池部分也捨去傳統使用氯消毒的方式，使用鹽解機消毒，民眾在泳池不再聞到氯氣的味道，降低對使用者呼吸道的傷害，減少皮膚過敏狀況發生。泳池內也採用全台第1個智慧防溺系統，透過AI監測，幫助救生員提前發現可能發生的意外。