提升節能減碳績效 雲林科技工業區與台塑企業舉辦ESG交流會議

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為響應雲林縣政府以「智慧經濟」、「低碳永續」、「安全健康」及「共榮發展」4大主軸達成2030永續願景，由雲林縣政府環保局、建設處與勞青處共同指導，雲林科技工業區廠商協進會與艾杰旭顯示玻璃(股)公司共計73名於台塑企業麥寮廠27日共同舉辦「安衛環暨ESG交流活動」，會議中針對「淨零永續發展」、「ESG推動」、「安衛環升級」等議題進行分享與相互交流，展開共榮共享、整合創新之行動，逐步實現雲林2030永續願景。

活動中由台塑企業以及艾杰旭公司雙方層峰率領高階幹部向雲科工企業菁英分享ESG推動經驗，台塑企業更首度開放「生態化園區展示廳」供參訪，具體呈現循環經濟、污染防治、節能省水的推行成效，著實企業學習的好榜樣。台塑企業總管理處副總經理黃溢銓也盼各界不吝給予指教，寶貴之建言將成為企業持續進步的動力。

雲林科技工業區廠商協進會陳理事長表示：雲林科技工業區廠商協進會在歷屆理事長、理監事及會員同心協力下，結合產官學能量建構友善平台，藉由與相關主管機關簽署諸如：安全伙伴計畫、永續環保輔導計畫、綠電節能與用電安全輔導計畫等，在安衛環相關領域成效卓著，除了提升廠商競爭力，也持續吸引新廠商進駐及擴廠。

日商AGC 艾杰旭顯示玻璃（股）公司是雲科工最大的外商企業，在地深耕已23年，追求與地方共榮發展，對於ESG推展不遺餘力，近2年也陸續獲得國家級環保、職安衛與ESG獎項肯定，對於此次能與雲林科技工業區廠商協進會，共同舉辦台塑企業麥寮廠的安衛環交流參訪活動，董事長久保岳表示深感榮幸。

身為台灣本土企業的領航者，台塑企業不論在環境保護、安全衛生、ESG方面都有卓越的表現，透過此次活動望能與各界深化交流、相互學習，並在縣政府各局處的指導下，自詡扮演母雞角色帶動雲林縣內各家企業與供應鏈，展現ESG行動力，提升企業推動ESG的成效。

今日與會者皆為雲林地區的企業菁英，透過此次交流活動，將有助於提升雲林地區整體企業的ESG運營水準，並藉此集結產官學能量、各單位共同攜手，為企業與地方永續發展的目標而努力。

本次會議由台塑企業總管理處分享企業永續經營的未來規畫，及揭露以2007年為基準年，短期2025年減碳25％、中期2030年減碳35％、2050年達到碳中和的減碳目標；台勝高公司分享職業安全之經驗等議題；艾杰旭公司分享公司ESG推動經驗，待各界結束交流，下午則由台塑企業安排雲科工人員至「麥寮生態化園區展示廳」、「技術訓練中心」、「麥寮生態工業港」等地方進行參訪，展現企業於節能減排、循環經濟領域實際的推動成果及作法，獲參訪人員正面肯定，大幅提升台塑企業於下一步ESG行動—推動環境教育場域經營—之信心。