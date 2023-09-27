大陸口岸將迎出入境客流高峰 目標通關不逾30分鐘

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澎湃新聞報導，大陸各口岸將迎來出入境客流高峰。大陸國家移民管理局27日透露，在大陸舉國上下共迎共慶中秋、十一假期之際，隨著杭州亞運會召開、國際航線航班持續恢復、境外國家地區入境免簽等政策疊加，大陸全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到158萬人次，較去年同期增長約3倍，是2019年同期的90％。出入境通關目標是確保中國大陸公民排隊不超過30分鐘。

大陸移民局預計，黃金假期出入境客流高峰將主要集中在節前9月28日、29日和節後10月5日、6日。大型國際空港口岸出入境客流穩步增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場日均通關人數預計分別達到2.7萬、7萬、3.8萬人次。毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續增長，珠海拱北口岸日均通關人數預計將達到32萬人次，深圳羅湖、福田地鐵口岸預計將達到19萬人次、18萬人次。

日前，大陸國家移民管理局就全力做好中秋、十一假期口岸出入境通關保障工作作出專門部署，要求大陸全國邊檢機關科學預測、及時發布各口岸出入境客流情況，為民眾出行提供參考；同時，備足執勤警力，開足查驗通道，科學組織勤務，確保中國大陸公民出入境通關排隊不超過30分鐘，確保口岸運行安全順暢有序。

大陸國家移民管理局提示出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件簽證是否有效，提前瞭解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，注意人身和財產安全。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理局12367服務熱線或向現場執勤移民管理員警尋求幫助。