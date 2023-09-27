虛實融合新體驗 昆山2023海峽兩岸中秋燈會亮燈

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據「昆山發布」微信公眾號消息，2023海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈儀式25日晚舉行，大陸江蘇昆山慧聚廣場和周莊兩大燈區同步點亮。來自海峽兩岸的嘉賓共賞文化精粹，共用「花開並蒂 燈映兩岸 幸福一家」最美時光。

消息指，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，台灣三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐，台灣中華兩岸交流協會長余忠達，海協會長張志軍，江蘇省台辦主任練月琴，昆山市台協會長孫德聰共同啟動亮燈。來自兩岸的台商台胞台青代表出席相關活動。

消息指，燈會自2013年首次舉辦以來，得到了社會各界的廣泛認同。本次中秋燈會以「花開並蒂 燈映兩岸 幸福一家」為主題，突出傳統與現代交織、科技與文化融合，運用元宇宙等數位光影技術，展現傳統文化、山川水韻和絢麗多彩的風俗人情。

亮燈儀式上，昆山慧聚廣場被授予「蘇台文旅交流示範基地」稱號，助力兩岸同胞友誼昇華、感情升溫、交往升級。同時還舉行了第4屆海峽兩岸青年花燈設計比賽頒獎，以及2023年昆山之友「並蒂蓮獎」、「招商護商之星」頒獎儀式。

當晚，昆山慧聚廣場和周莊兩大燈區同步點亮。其中，慧聚廣場燈區以數位燈光展示為主、傳統燈組展示為輔，精心打造「共憶兩岸情」、「奮進昆山」、「元宇宙昆山」等系列燈組，採用全新的數位燈光技術、元宇宙AR技術，實現虛實融合的文旅新體驗。

周莊燈區將持續至2024年1月1日，主燈區設有以傳統風俗文化、文旅IP形象、城市地標風貌等為主題元素的創意燈組和元宇宙數位光影森林秘境區。燈會期間，昆山市還將舉行兩岸民俗文化交流匯演、「寶島又一村」嘉年華、「江南奇妙遊」沉浸式國風遊園會等一系列兩岸文化交流活動。