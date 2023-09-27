成蘆橋下自行車道拓寬 新北二重環狀線自行車道成形

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新北市成蘆橋下往五股溼地的自行車道，長約400公尺，吸引民眾騎著自行車體驗，但民眾常反應車道寬度不足，新北市高灘地工程管理處最近將3公尺寬的自行車道，拓寬到4公尺，並將崩裂且鋼筋鏽蝕的成蘆橋下排水橋，拆除重新改建，打造二重環狀線自行車道，提升騎車環境的安全。

高灘地工程管理處長張修銘表示，二重環狀線自行車道行經淡水河畔及二重疏洪道河濱公園，串連三重、五股、新莊及蘆洲等四區，全長約20公里。去年起陸續改善淡水河畔原僅有3米寬的部分車道，拓寬為4米，解決雙向會車或與慢跑民眾搶道的危險，另行經該路段請放慢車速，讓濕地的小陸蟹優先通過。

高灘處指出，成蘆橋下的排水橋是五股、蘆洲河濱公園連絡要道外，更是調節微風運河水域的「大門神」，橋齡已數十年，經定期橋檢後發現橋體混凝土結構已有開裂崩落及鋼筋鏽蝕等問題，這次一同重新拆除改建，改建後之排水橋為多孔版梁橋的型式，安全性變好也提升通洪效益。

高灘處表示，二重環狀自行車道各熱門節點有自行車租借站包括成蘆、二重、辰光及忠孝等，遊客可利用拓寬後的二重環狀自行車道，騎乘造訪熊猴森樂園、中興橋下鴨鴨遊戲場、重陽橋下太陽地景遊樂設施，路線還會經過微風運河，是民眾從事水上活動的聖地，五股濕地蘊藏豐富的生態環境，是寓教於樂的自然生態教室。