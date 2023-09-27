台人可在福建貸款買房？ 國台辦：推進兩岸徵信信息交流共享

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大陸日前公布《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，提到要打造廈金、福馬同城生活圈，支持金門、馬祖同享廈門和福州的居民待遇，台灣民眾關切，是否能在福建貸款買房？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，中國人民銀行大力推進兩岸徵信信息交流共享，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控情況下，向台灣同胞發放個人購房貸款。

朱鳳蓮表示，近年來，福建省房地產市場總體保持平穩發展態勢，市場供給基本均衡，房價基本穩定，住房品質不斷提升。在福建生活的台灣同胞根據居住需求，自願在閩購房。為便利台胞在閩生活，福建各地積極採取措施，鼓勵台胞在閩購房置業。

朱鳳蓮表示，目前，台胞在非限購區域購房不受限制，購房網簽和登記流程與當地居民一致。在實施住房限購城市內購房的，台胞與本市戶籍居民同等待遇、購房機會均等。

朱鳳蓮表示，有關貸款問題，中國人民銀行大力推進兩岸徵信信息交流共享，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控情況下，向台灣同胞發放個人購房貸款。在貸款條件方面，台胞享受同等待遇。此外，台灣同胞可以按規定繳存、使用住房公積金，與大陸職工享受同等待遇。

朱鳳蓮表示，下一步，福建省將認真貫徹落實《意見》，落實台胞購房同等待遇各項細化舉措，不斷完善兩岸徵信信息互認機制，支持台胞按需申請購房貸款，便利台胞購房。同時，依法依規將在閩台胞納入福建省住房保障體系，努力實現台胞住有所居。