陸柬和平天使-2023軍事聯演結束 參演官兵回大陸

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大陸央視新聞用戶端27日報導，中共解放軍「和平天使」醫療隊9月26日晚，自柬埔寨首都金邊乘坐多架次運-20運輸機，飛抵南寧吳圩機場，代表此次中柬「和平天使-2023」衛勤聯演和醫療服務活動圓滿結束。中共中央軍委後期保障部運輸投送局表示，此次衛勤聯合演習，既是共軍大型運輸機跨境機動和傷病員快速後送能力的實戰檢驗，也是共軍衛勤力量、投送力量的一次高效協作和聯合練兵。

「歡迎戰友們凱旋！你們以出色的表現，彰顯了中國力量，展現了共軍水準，樹立了威武之師、文明之師良好形象，為國家軍隊贏得了榮譽！為你們驕傲自豪！」完成衛勤聯合演習準備回國的共軍「和平天使」醫療隊員剛剛登上運-20運輸機，艙內廣播就響起了機長賈贇的聲音。

在柬埔寨的13天時間裡，中柬兩軍衛勤力量圍繞「嚴重洪澇颶風災害國際人道主義聯合醫學救援」主題。中柬首次組織衛勤聯合演習，共同組織現場應急處置、傷病員中轉救治和空運醫療後送等醫學救援行動，開闢了兩軍交流合作新領域、新內容。

聯合演習期間，共軍「和平天使」醫療隊還開展了醫療服務、捐贈衛生物資等活動，組織31個學科的醫療專家，為近2000名柬埔寨軍隊人員和民眾義診贈藥、科普宣教、講座授課，累計發放藥品85種、7700餘盒（袋），受到當地各界廣泛讚譽。

為有效檢驗共軍大型運輸機跨境機動和傷病員快速後送能力，此次演習，共軍派出運-9醫療救護飛機和運-20運輸機，飛越越南、寮國、柬埔寨3個國家。中方參演人員和裝備物資進駐、回撤全程使用運-20運輸機航空投送，近1000台（件）演習衛勤裝備和物資，全部使用模組化托盤裝載運輸，極大提升了運輸投送效率。

中共中央軍委後期保障部運輸投送局有關人士表示，此次衛勤聯合演習，既是共軍大型運輸機跨境機動和傷病員快速後送能力的實戰檢驗，也是共軍衛勤力量、投送力量的一次高效協作和聯合練兵。進一步深化了中柬兩軍在醫療衛勤領域的務實合作，鞏固了中柬堅如鋼鐵的傳統友誼。