Q3不同調 商用不動產創近14季新低、土地市場熱

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【時報記者郭鴻慧】高力國際最新發布2023年第3季商用不動產及土地投資調查顯示，本季商用不動產市場交易量僅158億元，創近14季的新低，也為今年交易最淡的一季；土地交易市場則因7月與9月分別有桃園市及高雄市土地標售，推升第3季土地交易額來到392億元，反而是近一年來單季交易最高的一季。

高力國際董事總經理劉學龍認為，2023年全球經濟復甦力道疲軟，台灣連續12個月負成長的出口表現也拖累今年經濟成長的預期。商用不動產觀望心態濃，儘管賣方釋出物件相對稀少，但仍期待整體交易量有回升機會；不過土地市場由於有多重房市相關政策影響，要追平去年交易量恐較有難度。

而在商辦市場方面，第3季在供需相互抵銷下，本季空置率略升至6.44%，平均租金維持過往走勢，持續走升至本季的每月每坪約2,478元。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民指出，四季預期會有皇翔台汽北站、上海商銀總部與遠雄大巨蛋等三棟大樓落成，加上前三季的新供給，整體年度的新增供給總計達7.2萬坪，扣除企業自用後，實際可供租賃面積約5.6萬坪。市場現在對於租賃需求已由「大」轉為「小」，恐將拉長供給去化時間，因此他也預測至年底的空置率變動幅度不大，大約維持在6.5%的水準，而租金仍呈緩漲走勢到每月每坪約2,490元。

據高力國際初步調查，市中心的七大商圈在2024至2027年內將有25.3萬坪的釋出，時程較為明確即2024年的2.2萬坪與2025年的7.5萬坪，而原先預計2025-2026年的龐大供給量也因為部分大樓審查程序或興建時程拉長，釋出時程也將往後遞延，可望沖淡對於市場的衝擊。對房東來說，不論是新或舊大樓，陳頌民建議現在就可以開始著手精進大樓軟硬體設備、準備綠建築/智慧建築/健康建築認證、優化物業管理服務、擬定適切招租策略等多面向切入，才能成功的因應下一波大量供給。