培育航海王！ 教育部充實海事教育設備、安排實習機會

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為提高學生對海洋科學、海洋環境和海洋資源管理的認識，及提升海事職業類科學生實務與專業能力，教育部國教署辦理「海事與水產群學生航海實務實習計畫」，提供高級中等學校學生離島航線客船與國際航線的海上見習機會，觀摩船上工作實況，了解船舶操作流程。

此外，設有水產群、海事群的高級中等學校也能透過國教署「高級中等學校充實教學及實習設備計畫」補助經費購置相關海洋實習設備，以強化專業群科技職專業，並優化實習環境。

以國立蘇澳海事為例，近年已更新多項設備，包含水產養殖科實務課程所需的冷水機、玻璃纖維水槽，提升魚類養殖循環系統成功率，為養殖實驗加分。輪機科購置氬銲機，應用於船舶銲接實習課程，並提升學生動手操作的經驗。

另國立海大附中漁業科配合潛水實習課程，購置潛水調節器、浮力背心，輪機科購置船用配電箱，不僅滿足本科需求，也提供跨科資源共享，運用於船舶電器操作與保養實習、機電整合實習、船舶自動控制實習及基本電工與實習課程，介紹船舶電動機控制系統及元件，電路配置安裝、變頻器操作、水位器使用等，培養學生多方位的實作技能，並提升實務經驗。

教育部國教署表示，未來將持續透過相關補助計畫，完善學校教學及實習設備，並強化技職教育學生的專業技能。同時，鼓勵學校發展特色課程，為學生提供更多元的學習機會與實務經驗，以利與業界接軌，迎接未來的挑戰。