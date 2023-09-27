中國資產「白菜價」？加國公共基金喊搶、彭博打臉

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【時報編譯柯婉琇】亞伯達投資管理（Alberta Investment Management Corporation,簡稱AIMCo）表示，與中國相關的資產看起來「便宜得離譜」，該公司擬趁此良機提高在亞洲的部位。

亞伯達執行長Evan Siddall周二在多倫多的一場活動上表示，如果你能找到參與中國經濟成長的機會，但實際上不必真的身處中國，那麼這些都可能是錯誤定價帶來良機。我想我們可能會在與那些有趣的市場相關的經濟體中布局。

該公司為能源豐富的加拿大亞伯達省管理約1,600億加元（約 1,180億美元）資產，旗下有多個公共基金和退休基金。該公司對中國的直接投資極少，與一些在中國投資的外部基金管理公司也關係甚微。

Siddall表示其公司在亞太地區的目標是加碼。

截至去年底，AIMCo管理的資金只有3.8%投資亞洲經濟體，其中 高達77%投資美國和加拿大的資產。為了解決這個失衡的問題，Siddall本月開設新加坡辦事處。

基於地緣政治風險、中國調整監管措施，以及中國與美加之間的關係惡化等原因，加拿大的大型退休基金已經撤離部分在中國的投資。

此前有消息指出，中國政府考慮放寬國內上市公司的外資持股限制，以吸引全球資金重返這個高達9.4兆美元的股市。目前中國本地上市公司的外資持股總額上限為30%，而單一外資股東的持股上限為10%。

不過，彭博分析指出，中國轉向成長放緩之路比我們所預期的要早。疫後的復甦已經失去動能，反映的是房地產市場加速崩跌，以及對北京的經濟管理信心下滑。低迷的信心可能變得根深蒂固。現在我們預期在疫後10年間，中國的GDP成長率將從疫前10年的年平均8%腰斬至4%，並在2050年降至1%。對於中國的樂觀看法仍然基於其龐大的經濟規模、在全球名列前茅的生產力，以及政府的發展方向。這些驅動的因素仍然存在，但動力減弱。