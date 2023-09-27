大陸部署實施專精特新中小企業 就業創業揚帆計畫

澎湃新聞27日報導，大陸人社部、工信息部為進一步支持專精特新中小企業健康發展，創造更多高品質就業崗位，吸納更多重點群體就業，日前已印發《通知》，部署實施專精特新中小企業就業創業揚帆計畫。 《通知》明確七個方面內容：一是鼓勵創辦創新型中小企業。加大創業幫扶力度，優先提供創業孵化支援，提供專案指導、風險評估、實戰類比等服務。加強融資支持，對符合條件的，加快落實創業擔保貸款、穩崗擴崗專項貸款等政策。 二是保障企業用工。將專精特新中小企業納入重點企業用工服務範圍，在「10＋N」公共就業服務活動中設立招聘專區，促進供需匹配。深化勞務協作機制，探索建立用工餘缺調劑機制，緩解用工難題。 三是保障技術技能人才供給。實施數位技術工程師培育專案，分職業、分方向、分等級開展規範化培訓。梳理專精特新中小企業急需緊缺職業（工種）資訊，推廣訂單、定向、定崗式培訓。 四是支持技術技能人才發展。動態調整職稱專業設置，健全完善職業標準和評價標準體系。貫通繼續教育、職稱評審、職業培訓政策，依託數位技術工程師培育專案取得高級專業技術等級證書的，可作為申報高級職稱的重要參考；取得中級、初級專業技術等級證書的，可納入各地各部門中級、初級職稱認定範圍。 五是支持開展就業見習活動。實施專精特新中小企業青年就業見習領航行動，開發見習職位，建設就業見習基地，對組織開展就業見習的企業，落實就業見習補貼政策；對見習期滿提前留用的，給予剩餘期限見習補貼。 六是支持構建和諧勞動關係。指導企業依法合規用工，鼓勵圍繞勞動報酬、休息休假、福利待遇等開展集體協商。加強勞動爭議隱患排查，健全重大集體勞動爭議應急處置機制，保障企業和勞動者合法權益。 七是打包兌現就業扶持政策。加強大數據應用，開展數據比對，主動向受益對象推送政策。推進「人社服務快辦行動」，推廣「直補快辦」模式，按規定一攬子兌現吸納就業補貼、社保補貼、擴崗補助等政策。 上述通知要求，強化組織領導，細化工作措施，加強指導調度，跟蹤工作進展，確保落到實處；挖掘選樹一批吸納就業數量較多、具有良好社會聲譽的專精特新中小企業，發揮示範引領作用，營造良好輿論氛圍。