新北捷運運量激增單日破7萬人次 汐東線經費增7千萬拚明年開工

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新北市政府積極推動捷運三環六線，新北市4年增加26公里、26座車站，捷運運量大幅成長，到今年8月日運量攀升到7.3萬人；汐止東湖線部分的主體工程預計明年開工，因道路擴寬及自水管遷移預算增加7千萬元，北市民生汐止線的部分，則預計明年向中央提報綜合規劃報告，爭取核定。

新北市副市長劉和然表示，三環六線串聯後方便性更好，未來往北延伸到基隆、往南延伸到桃園，基隆捷運將與汐東線整合、三鶯線完成以後連接到八德段及桃園捷運綠線，路網擴充到基北北桃，目標2030年達到每10萬人口就有3坐捷運車站，跟首爾、東京一樣。

劉和然說，第二個目標就是把深坑線串聯輕軌路線，包括五泰輕軌、八里輕軌等，三環三線再加這三線整個都完成以後，將有168座車站，就會達到每10萬人有4座車站，新北市政府持續朝這個目標努力。

捷運局長李政安今（26）日在市政會議中專案報告，2019年淡海輕軌綠山線通車時營運長度7.3公里、日運量9427人次，今年3月安坑輕軌營運後為1.9萬人次，到5月新北環狀線移交回新北市營運，日運量成長至7萬人次，今年8月營運長度達32.45公里、日運量增加為7.3萬人次。

李政安說，目前捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、南北環線、汐東線及淡海輕軌第二期正加緊施工，未來境內增加51公里及48座車站。新北環狀線及南北環線銜接文湖線，為三環六線的第1環路網，串起新北與台北沿線計11座車站可與其他捷運路線銜接轉乘；至於汐止東湖線能銜接民生線與基隆捷運；三鶯線與三鶯線延伸八德段串聯，則可連接桃園綠線與新北土城線。

李政安提到，汐止東湖線共5.56公里、6座車站，預計2032年完工，主體工程部分，2023年7月7日公開閱覽、9月5日廠商意見回覆，另6月29日第3次提送經費審議、8月4日核轉行政院審議、9月6日工程會開審議、9月20日依審查意見修正後報交通部，核定後即可上網招標，預計2024年開工。

李政安表示，因吉林街福德三路道路拓寬、大同路自來水管遷移，2次招標皆流標，經檢討預算增加7千萬元，今年9月25日公告，預計10月20日開標，目標年底開工。民生線綜規報告預計2024年提報，核定後9.5年完工。