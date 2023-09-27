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新北再生家具28日開學季特賣 家電家具通通3百元有找

  • 中時即時 陳慰慈
適逢九月開學季，新北市環保局明（28）日下午1點半至5點於「新北市再生家具展售中心」展售超過200件二手家具及家電，價格多在300元以內。（新北市環保局提供）
適逢九月開學季，新北市環保局明（28）日下午1點半至5點於「新北市再生家具展售中心」展售超過200件二手家具及家電，價格多在300元以內。（新北市環保局提供）

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九月開學季，新北市環保局明（28）日下午1點半至5點於「新北市再生家具展售中心」展售超過200件二手家具及家電，價格多在300元以內，更搭配開學季，祭出前10名在學學生憑高中以上學生證可享新北市轄內免運到家的好康服務，當日展售所得將全數納入「新北市愛心大平台」。

環保局說明，賦予回收二手家具新生命、促進循環使用，新北市自2020年設置「再生家具展售中心」，展場共有座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納等6大類二手好物，多數是市民朋友回收排出後，經由清潔隊修繕整理而獲得嶄新生命的物品，大多以300元以內超優惠價格展售，截至112年8月，展售中心已累計1620位民眾來訪、售出1358件物資，販賣所得26萬1180元也全數納入公益。

環保局表示，學生租屋常有購置書桌椅、家具或家電的需求，適逢九月份開學季，為減輕學生經濟壓力，並培養學生族群循環經濟觀念，再生家具展售中心特別準備多種學生常用的家具及小家電，如木製書桌、書櫃、衣櫥、電腦椅、吹風機、烤麵包機及果汁機等，並媒合業者推出限量免費運送家具的好康活動。

位於新店區安康路二段120號地下一樓的「新北市再生家具展售中心」，於每月最後一個周四下午定期開放，並不定期舉辦好康活動，歡迎民眾前往展售中心挖寶，也可關注「新北i環保」Facebook粉絲專頁掌握相關活動訊息，一起實踐物資共享及循環經濟。

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