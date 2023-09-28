Audi 動感新駒 奢華現身：Q8 e-tron 再創純電潮流新風尚

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當未來動力科技已成趨勢，以永續倡議的德國頂級汽車製造商Audi，以工藝美學與未來概念高速進化的先驅之姿，成為帶動潮流的頂級座駕新典範。彪悍性能結合奧迪獨到的四環頂級工藝，完美形塑出頂級純電車款實踐永續之高規格，更為未來座駕的動力美學態度重新定義！

台灣奧迪自2020年底首次引進第一款四環純電休旅 Audi e-tron，一舉顛覆純電市場相對保守的設計，為純電車款立下頂規新標竿。台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 指出：「台灣奧迪持續帶來嶄新純電座駕，截至八月為止整體銷售較去年同期成長近14%，而e-tron純電車系更創下超過18%的亮眼成績。如今全新純電生力軍 Audi Q8 e-tron的問世，不僅搭載了旗艦休旅頂級性能以及強悍的數位功能、充電網絡系統，更完美實踐奧迪永續發展與不斷進化的開創精神。」

身為首款導入奧迪全新識別之座駕，Audi Q8 e-tron自外觀到內裝配備，正是都會玩家對永續議題親身實踐與彪悍性能的絕佳證明。充滿動感魅力的流線車身，一躍上街頭即吸引眾人目光，而融入空氣力學所打造的純黑烤漆外觀，正與純白四環品牌Logo與車頭兩側Matrix 矩陣式LED頭燈形成耀眼對比，猶如披上玻璃盔甲、破風前進的硬派駕馭者，在「e-volution (電能進化)」高規格科技以及全車系搭載更加敏捷精準的傳動、懸吊、煞車與轉向回饋系統配備下，Audi Q8 e-tron以一身彪悍性能，於都市叢林中霸氣穿越。

以先行者之姿現身，Audi Q8 e-tron 外型動感流線，座艙亦以頂級規格打造，輔以直覺化設計「全數位虛擬駕駛座艙 plus」，將傳統座駕功能面板去蕪存菁，形塑出菁英座駕大器寬敞的開創精神。同時並結合最新的myAudi App 數位服務，駕馭者可即時查詢最新訊息，在行進間從容完成e-tron充電地點確認及數位支付等功能，實現彈指之間完美結合工作與娛樂的都會玩家精神，帶來頂級感官體驗的駕馭樂趣，體現未來純電科技的時尚風範。

高度便利的通訊及視聽娛樂系統，讓 Audi Q8 e-tron | Q8 Sportback e-tron 在日常忙碌公務時猶如層峰菁英專屬之行動辦公室，假日出遊則搖身一變成為陸上家庭劇院，為都會菁英打造出通勤、差旅或長程出遊都能完美駕馭的頂規座駕；而即日起同步全新上市的頂級旗艦款 Audi SQ8 e-tron、以及SQ8 Sportback e-tron，近5米車身視覺張力強烈，襯托上紅色煞車卡鉗、耀眼四環識別以及專屬SQ8 之外觀套件與3馬達動力配置佈局，在彎道上帶來如賽道般競速時迸發的強大扭力性能與抓地優勢，讓純電豪華 SUV大幅升級如高性能跑車般強悍，為街頭注入肌肉感十足的運動氣息之外，奧迪各系列已逐步導入智慧管理與資源有效運作，實踐永續目標，與車主們攜手邁向未來純電休旅的潮流新視界！

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。