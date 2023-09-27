《經濟》矽光子晶片技術染紅？ 持股近5%國發基金這樣回

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】針對媒體報導國發基金轉投資事業「台灣奈微光科技公司」相關報導，指出台灣奈微光利用國發基金注資，卻將專利遭出賣大陸，引發台灣奈微光技術外洩衝擊國安疑慮，國發基金說明表示，對台灣奈微光科技公司已共投資1763萬元，持股比率4.93%，然矽光子晶片專利並未移轉，且晶片尚在研發中。國發基金也已請公司盡速對外說明，以澄清疑慮。

台灣奈微光科技公司成立於108年5月9日，目前實收資本額2億6505萬元，主要提供「矽光子」(Silicon Photonics)晶片的IC設計到終端產品垂直整合服務。

國發基金為協助國內新創事業發展，提供新創事業初期營運資金，積極參與投資新創事業以扶植我國新創產業發展。國發基金係109年11月以綠色通道小額投資方式，與天使投資機構，以1：1搭配投資比例投資該公司新台幣300萬元，嗣於110年9月再參與該公司現金增資1463萬元，合計共投資1763萬元，持股比率4.93%，未持有董監事席次。據了解，該公司尚在研發階段。

經媒體披露消息後，該公司已於同篇報導表示，矽光子晶片專利並未移轉，且晶片尚在研發中，未來預計採取委託代工的生產模式，沒有在對岸或其他國家建廠的計畫，也沒有違法解雇員工的問題。國發基金已請公司盡速對外說明，以澄清疑慮。

國發基金投資各種新創事業，向來要求恪遵法令規定，重視公司治理，本案若經公司監察人或檢調機關調查，確定當事人有違反法令或損害股東權益情事，國發基金將配合依法求償，以維護合法投資權益。此外，針對該公司所擁有之技術是否涉及「兩岸人民關係條例」，將尊重相關單位之認定，國發基金將督促公司進行說明。