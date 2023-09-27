女性領導者管理優勢 蘇姿丰：細心、重視員工感受與福利

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2023年《女性治理白皮書》正式出爐！今年台灣女董事協會和安永聯合會計師事務所再度攜手，於9月27日舉行接軌全球 永續共好 2023「剛柔並濟大未來」論壇，現場女老闆們運營的企業市值疊加起來超過數兆元！全球半導體女王AMD超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰錄影致詞表示，在組織中，女性不該受限於他人的看法，應勇於挑戰最困難的事，畢竟細心、守財務紀律、重視員工感受與福利，往往正是女性領導者最剛毅卻又最柔軟的管理優勢。

大會此次邀請到諸多與國際接軌的貴賓出席與會，如：台灣與世界接軌的重要窗口歐洲經貿辦事處處長 高哲夫分享歐盟對於女性領導的支持，並對於台灣女董事協會的成就給予祝福、蘇姿丰則在影片中分享過往的領導經驗，讓與會者獲益良多。崇越集團董事長郭智輝，及安永聯合會計事務所所長 傅文芳，各領域中的專家、企業家，紛紛針對女性治理下的企業前景，及全球女性企業家的過人策略，進行分享與研討。

今天與會嘉賓歐洲經貿辦事處處長 高哲夫表示，「很榮幸出席一場齊聚女性領導者的盛會，看見2023《女性治理白皮書》調查結果，藉此更了解台灣女老闆們在管理方面獨有的獲利思維，重視人才且關懷員工的治理理念，也令人從企業界看到許多值得借鑒與學習的經營模式。」

蘇姿丰則表示，在這場盛會中同樣以高科技的方式參與，事先錄製想與女性領導人分享的重要經營理念，「在組織中，女性不該受限於他人的看法，應勇於挑戰最困難的事，去創造歷史。甚至不應怯於展現個人特質，畢竟細心、守財務紀律、重視員工感受與福利，往往正是女性領導者最剛毅卻又最柔軟的管理優勢」。

郭智輝也分享其過往經驗指出，有研究指出公司女性董事超過三成，績效比沒有女性董事的公司高出15％，郭智輝董事長也幽默地說，為了讓公司績效更好，趕快多請一些女性董事。

傅文芳提到安永與台灣女董事協會合作2023《女性治理白皮書》，就是對於女性領導的最大支持。他說，安永的管理階層中有一半為女性，可說是4大會計師事務所中最重視女性工作平權的事務所。