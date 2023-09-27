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文曄漲停創新高 台積電黑翻紅 鋼鐵股疲弱 9檔開趴

台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

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台股今（27）日開低，之後維持在平盤附近震盪，尾盤拉高，收盤報16,310.36點，上漲34.29點，漲幅0.21％，成交量2,148.59億元。

台積電開盤一度下探516元，隨後由黑翻紅，收盤上漲0.58％，收在522元；AI概念股跟著反彈，迎廣攻上漲停，廣達上漲3.84％，金像電上揚3.68％，建準漲幅來到3.60％，技嘉、緯創、緯穎也收紅。

中鋼董事長翁朝棟一席今年的營運恐怕是中鋼建廠以來最大的挑戰的說法，股價應聲下跌2.3％，連帶鋼鐵類股整體表現疲弱，中鴻、豐興、官田鋼、大成鋼等全部收黑。

文曄在經過整理後今天攻勢再起，以漲停作收，收盤報104.5元，寫下新天價；明揚則是吞下連續第3根跌停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計文曄、迎廣、笙泉、醫揚共9檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦及周邊設備類股及電子通路類股表現亮眼，漲幅分別為1.68％、1.65％，鋼鐵類股表現疲軟，下挫1.61％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔5％以上漲幅，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為文曄（3036）、迎廣（6117）、中福（1435）、華經（2468）、大東（1441）、定穎投控（3715）、中砂（1560）、研揚（6579）、華城（1519）、悅城（6405）。

今日上市有12檔股票3.3％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為佳和（1449）、光聖（6442）、旺旺保（2816）、桂盟（5306）、昭輝（1339）、星通（3025）、中鴻（2014）、訊映（4155）、首利（1471）、合勤控（3704）。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、緯創（3231）、中鋼（2002）、矽統（2363）、聯電（2303）、廣達（2382）、合機（1618）、文曄（3036）、長榮航（2618）、大亞（1609）。

上櫃11檔8％以上漲幅，其中5檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為笙泉（3122）、醫揚（6569）、詠昇（6418）、新門（5432）、力士（4923）、精材（3374）、上揚（6222）、精測（6510）、濾能（6823）、士開（5324）。

今日上櫃有13檔股票有3.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序明揚（8420）、泰偉（3064）、唐鋒（4609）、地心引力（3629）、幸康（3332）、天揚（5345）、全達（8068）、光耀（3666）、昇達科（3491）、鑫創（3259）。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、富喬（1815）、明揚（8420）、台燿（6274）、上詮（3363）、前鼎（4908）、波若威（3163）、科嶠（4542）、兆利（3548）、精剛（1584）。

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