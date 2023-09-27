大陸央行最新例會 在貨幣政策、匯率、房地產等釋放新信號

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澎湃新聞報導，大陸央行貨幣政策委員會最新例會釋放出對房地產金融政策、人民幣匯率、貨幣政策等的最新判斷。「這意味著盡管近期央行接連降息降準，貨幣政策在穩增長方向全面發力，但從進一步提升經濟增長動能，切實穩定就業大局等角度出發，當前還不是穩增長政策力度放緩的時候。」東方金誠首席宏觀分析師王青認為。

中國人民銀行27日發布公告稱，中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第三季（總第102次）例會於25日在北京召開。對於大陸國內經濟形勢，央行最新例會認為，大陸國內經濟持續恢復、回升向好、動力增強，但仍面臨需求不足等挑戰。

貨幣政策方面，最新例會在繼續強調「加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策」、「更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能」的同時，指出要搞好逆周期和跨周期調節。

不同於第二季例會提出要「進一步疏通貨幣政策傳導機制」，最新例會強調要「加大已出台貨幣政策實施力度」，對流動性和信貸投放的表述則與第二季相同，即「保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」。

對於通膨，最新貨幣政策也給出了新表述，提出要「促進物價低位回升，保持物價在合理水準」，而第二季例會的說法則是「關注物價走勢邊際變化，保持物價水準基本穩定」。

在利率政策方面，最新例會在延續「完善市場化利率形成和傳導機制」、「推動企業融資和居民信貸成本穩中有降」的基礎上，提出要發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能。

對於人民幣匯率，會議在分析國內外經濟金融形勢時指出，外匯市場供求基本平衡，經常帳戶順差穩定，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向浮動、預期趨穩，在合理均衡水準上保持基本穩定，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

同時，對比第二季例會，在繼續強調「深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持『風險中性』理念」、「綜合施策、穩定預期」、「保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」的同時，第三季例會強調要「堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險」。

房地產金融政策方面，對比第二季，最新例會強調要「落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效」，同時新提出要「加大對『平急兩用』公共基礎設施建設、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度」。

「綜合考慮當前樓市運行態勢、房企資金面狀況，以及新發放居民房貸利率的實際水準，我們預計接下來各地將在因城施策原則下，通過新發放首套房貸利率政策動態調整機制，以及有效落實降低二套房貸利率下限等方式，加快下調新發放居民房貸利率，切實降低購房成本。這是推動樓市企穩回暖的關鍵一招。」王青認為。