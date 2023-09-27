景氣不佳！ 竹科上半年營業額年減19.01％

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新竹科學園區管理局27日公布今年上半年營運狀況，受疫後經濟復甦和庫存去化趨緩影響， 全球消費市場從終端、系統廠到半導體晶片供應鏈成長不如預期，今年上半年整體營業額較去年同期衰退19.01％，但通訊產業逆勢成長12.1％居冠，生物技術產業成長4.65％次之。

另外，廠商入區登記家數及就業人數雙雙創歷史新高，顯見業者對產業投資、研發、人才招募都未停下腳步，持續深耕全球布局。截至2023年6月，已入區登記廠商計572家，較去年同期增加17家，成長3.06％；就業人數達17萬5503人，較去年同期增加6725人，成長3.98％。

截至2023年6月，共新引進13家投資案，投資金額111.61億元，預估3年內可再提供1500人以上就業機會，創造超過321億元營業額。生技類占新核准入區廠商達31％，為4家，其中開發精準健康產品或服務者計3家。

受到園區積體電路產業產能利用率下滑及調節庫存影響，2023年1-6月營業額及出口額較去年同期分別衰退19.01％及14.8％，為6684.4億元及6704.12億元，另廠商評估國際局勢調整設備投資及資本支出，上半年進口額衰退2.17％，為3973.82億元。

而以6大產業營收情形來看，通訊產業成長12.1％居冠、生物技術產業成長4.65％次之；其餘產業仍深受國際通膨、升息及訂單能見度不高影響，光電、積體電路、精密機械及電腦及周邊產業呈衰退情形，衰退幅度依序為29.38％、22.13％、10.35％及6.57％。

科管局也說明，通訊產業成長幅度居冠，因疫後企業積極運用資訊科技帶動數位轉型，透過整合資訊系統及創新商業模式，國內外投資開發雲端、AI及巨量資料應用需求強勁；生物技術產業成長幅度次之，因廠商醫療結合半導體光電感測元件逐步打開市場，步入營運成長軌道，及醫療器材訂單持續成長中。

展望2023年，為持續穩居全球半導體聚落之領先地位，竹科積極擴建寶山二期、X基地及龍潭三期，同時強化園區產業生態鏈，布局朝產業多元化發展以促進園區產業豐富性，如6G與太空通訊、智慧醫療、數位轉型及電動車等，盼在既有優勢的科技領域下，發展下世代具潛力的前瞻科技。