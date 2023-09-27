《鋼鐵股》空軍壓境 中鋼爆量摔2年半低

【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)董事長給同仁的一封信，以「臨淵履薄，(足寮)溪過嶺」為題，中鋼表示，鋼市低迷，末端需求嚴重萎縮，縱使調降售價也不易力挽狂瀾，而原物料成本扛不住，迫使中鋼第4季鋼價不得不以平高盤開出，冀望第4季盤價以平高盤開出後，中鋼或能轉虧為盈，但對公司下單數量仍在未定之數，中鋼今年營運恐面對建廠以來最大挑戰。周三空軍壓境，中鋼盤中爆量下跌2.5%，最低至25.30元之兩年半低點。

過去5年來，全球經濟歷經諸多前所未見的重大事件衝擊，回溯107年美中貿易戰開啟，世界兩大經濟體劍拔弩張，美國課徵232鋼鋁關稅致使全球貿易秩序及製造業分工結構受到衝擊，拖累整體用鋼需求；109年初Covid-19疫情爆發蔓延全球，各國嚴厲封城措施導致供應鏈斷裂，包括製造業停擺、物流中斷，勞動供給、庫存調節及市場需求發生結構性改變；111年爆烏俄戰爭，原物料及能源價格持續飆漲，加上地緣政治情勢緊張，衝擊全球企業投資與民眾消費的信心。全球鋼鐵景氣循環亦歷經數次起伏跌宕，中鋼挺過109年的鋼鐵寒冬，也迎來110年景氣反彈創下建廠以來獲利新高榮景；然而，自111年下半年起鋼市即出現急凍景象，迄今情勢依然險峻，不容絲毫鬆懈。

美中對抗、Covid-19、全球升息、烏俄戰爭、氣候變遷等國際重大情事，衍生出能源、通膨、供應鏈失序等問題接踵而來，舊疾、新傷交互牽扯影響，導致各國經濟復甦腳步蹣跚，用鋼需求大幅驟減，購料信心疲軟。目前國內外鋼鐵經營環境之嚴峻，更甚於疫情初起之際，109年的需求銳減主要緣於疫情爆發封城停工所致，隨著疫情及封控緩解後，需求立即快速反彈。然而，這一波的鋼市低迷則是諸多巨型威脅的疊加、錯綜複雜，其影響既深且遠，造成末端需求嚴重萎縮，縱使調降售價也不易力挽狂瀾。

除了需求嚴重萎縮之外，煤鐵原物料成本也大幅上漲，鐵礦價格已自今年低點上漲兩成、煤礦更大漲四成，擠壓鋼廠獲利，迫使中鋼第4季鋼價不得不以平高盤開出，以適度反映原料成本。當前中鋼營運狀況，可能冀望第4季盤價以平高盤開出後，中鋼或能轉虧為盈；然而，此刻全球鋼市需求萎靡不振，下游客戶慘澹經營，對公司下單數量仍在未定之數。目前，中鋼內外銷同時面臨量、價雙重困境，腹背受敵，內銷除鋼板與棒線產品外，大宗熱冷軋鋼品只有邊際貢獻；外銷則受到大陸鋼廠為首的倒貨低價競爭，獲利極為困難。中鋼今年營運恐面對建廠以來最大挑戰，中鋼豈能不戰戰兢兢的應對。

面對嚴峻鋼市景氣，亞洲主要鋼廠所採的因應策略多為「降低成本」、「提高售價」及「拓銷高品級鋼」三大方向，中鋼亦然。中鋼今(112)年上半年精緻鋼品銷量約26萬公噸，銷量占比低於一成，毛利占比超過五成，正驗證發展精緻鋼品是正確方向，卻也顯示一般品級鋼品毛利過低。因此，為中鋼的長遠競爭力而謀慮，除持續努力拓銷精緻鋼品外，也必須深切探討如何降本以提升一般品級鋼品利潤。此外，日韓鋼廠多角化經營分攤風險策略亦值得借鏡，如韓國浦項除鋼鐵外，擁有化學、工程等其他大型事業可注獲利。中鋼近年除積極整頓及裁併不具效益轉投資事業外，亦展開投資具獲利能力之業務，期能發揮避險及增利效能。目前聚焦自黏塗膜電磁鋼片、氛氣、鋼化聯產均具發展潛力。