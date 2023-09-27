通訊與半導體撐盤 南科上半年營業額微增近4％

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雖然光電、電腦、精密機械、生物技術等四產業，營收衰退，但，受惠通訊

與半導體產業的營收成長，南科轄內廠商今年上半年營業額共達6,769.89億

元，比去年同期的6,521.63億元，微幅成長3.81％，由於南科持續新設及擴

建園區、積極招商，科技大廠也維持製程領先，預估南科2023年全年營業

額呈穩健成長趨勢。

南科管理局27日表示，延續2022年穩健的營運佳績，2023年上半年在積體

電路產業支持下，南科營業額達6,769.89億元，較2022年同期成長3.81％，

持續締造歷年同期佳績；貿易總額5,706.07億元，成長10.05％，係因旗艦大

廠持續擴產，並進口設備帶動相關需求，進口額3,108.34億元，也成長

28.40％；就業人數達91,996人，較2022年同期增加313人。

南科表示，2023年上半年積體電路產業受惠擴廠效應及5奈米製程，營業額

5,473.25億元，成長8.94％；光電產業由於面板產業尚受產業循環影響，營

業額828.53億元，衰退19.78％，惟廠商嚴控產能利用率，需求端庫存水位

已下滑，出貨量逐漸回溫，顯現產業回暖曙光；通訊產業受惠於零組件供應

轉順，訂單出貨順暢，且客戶需求回溫，營業額111.93億元，大幅成長

37.43％。

南科2023年上半年引進7家高科技廠商，投資額176.11億元，包含IC設計

的聯詠科技、電池產業的宣冠儲盈、燃料電池與熱交換處理產業的高力熱處

理、固態電解電容器的鈺邦科技及提供開放網路解決方案的鈺登科技等亮點

廠商。

廠商投資落實部分，默克集團、新應材及立新化工陸續於高雄園區動

土，華騰國際也於6月動土，成為橋頭園區第1家動土的廠商，預計創造共

2,980個就業機會。

南科管理局說，除了前述營運亮點外，新設擴建園區的開發亦如期如質推

動，屏東、嘉義園區及臺南園區三期擴建已分別於5月及6月舉辦動土祈福

暨招商活動，同步提供廠商建廠，楠梓園區籌設計畫業於7月奉行政院核

定。

另為滿足高雄市科學園區員工及歸國學人子女就學需求，於橋頭區設置國立

高科實驗高級中等學校，籌備處已於8月成立，預計招收61班，約1,819位

學生，115學年度開始招生。此外，南科持續積極推動再生水，永康、安平

及園區再生水總供水量提高逾6倍到4.92萬噸／日，約占臺南園區用水2

成，降低上半年枯旱期間自來水需求，穩定區域供水。

展望2023年下半年，南科管理局指出，全球經濟仍面臨通膨、升息、庫存

待消化等影響，南科持續新設及擴建園區、積極招商，科技大廠也維持製程

領先，預估南科2023年營業額呈穩健成長趨勢。