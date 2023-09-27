新台幣狂貶 蹲低買好股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股逼近總統大選前的一季，以往第四季在台股上漲機率最高，而美股續強，對AI、電子下游零組件、汽車零組件、成衣等外銷受惠股有利；金控股今年獲利明顯好轉，可攻可守。

在聯準會預測二○二三年再次升息後，美國十年期公債殖利率一度飆至四．五％，是○七年以來的最高水準。同時，二年期殖利率觸及○六年以來的最高水準。聯準會顯現出更加堅定維持長時間較高利率的鷹派立場。而對二四年市場預估降息四碼，也轉成預估降息兩碼；換句話說，基準利率將還在五％以上。

此外，美國兩黨尚未協議，政府關門的擔憂也在加劇，這可能會削弱消費者信心，並進一步減緩經濟成長。加上十月起學貸將開始償還，對於年底購物促銷消費旺季採購力或有影響。當然油價在九○美元附近，下半年以來上漲超過二三％，對於經濟影響將是難免的。

美元指數這次攀抵六個月高點至一○六，為連續第十一周周線收紅，創近十年來最長連漲紀錄。按過去技術性走勢觀察，美元出現黃金交叉，在五○日移動均線收在二○○日移動均線之上，預告後市會進一步走強，可能對美股跨國性企業獲利形成壓力。

還有三家大車廠勞工擴大罷工（目前降至兩家公司），九月份以來幾乎沒有經濟性利多，於是道瓊等四大指數全面跌破半年線，費半跌破八月份低點，小波段跌勢尚未改變。此時必須連續長紅站上季線之上，才可化解修正走勢。

投信官股挺台股，外資轉賣方

惟，過去三十年美國標普指數九月份收黑機率，是一年中最高月份，不過十、十一月上漲機率分別達七成與九成，因此九月通常提供較佳布局點，以利參與年底的傳統銷售旺季；也就是說，第四季反而上漲機率高於九月。而美國銀行全球研究將標普指數年底目標上調近七％，至四六○○點，高於先前預期的四三○○點，主因是藍籌指數中的「舊經濟」股（能源材料、住房等）有望追上科技股的表現。此外，摩根士丹利預估，標普指數到年底可能會接近五千點。

亞洲的韓股走勢與台股類似，已跌破年線；倒是日股在日本央行持續維持零利率下，日圓貶向一五○，日股卻站在三二四○○點之上相對強勢。歐洲央行日前調升利率，但表示後面無意再調升，主要是德國及法國經濟狀況都不甚佳；中國政策利多連續出籠，針對貨幣及房產，積極放寬限制條件，二十二日中港股市大漲，但二十五日又拉回，仍屬盤底模式。國際股市短線偏弱勢，未來要觀察美元及國際油價變動。

台股上周大跌五七六點或三．四％，並跌破半年線支撐。尤其外資再度轉為賣方，單周賣超金額擴大至一○五六億元，改寫二二年六月中旬以來單周賣超最高金額，九月份累計賣超一三○四．九億元，今年買超金額也降至三三○億元以下。另自營商連續賣超周數也達第八周，單周調節三三二億元。只有投信法人力挺台股，連續三十八個交易日買超，上周回補約百億元；官股行庫也買進超過五○億元護盤。

外資賣超匯出，台幣走貶，台積電是被賣超主要個股，跌破頸線五三四元，向年線五一○元尋求支撐。台積電先前利空消息連發，諸如二奈米研發興建將延後，供貨商拉貨延後；加上美國廠完工量產時間再延至二五年，相對日本廠即將完工量產，美國廠被形容是大包袱。所幸被市場一下子從樂觀轉為悲觀的ＡＩ晶片代工，再傳出谷歌、亞馬遜、輝達、超微等積極向台積電追單，且蘋果銷售超過預期，高通及聯發科手機晶片訂單也進來，對於台積電七至三奈米產能利用率具加分作用。

再者，一般台幣貶值對台積電也將有匯兌收益，前次法說會表示，第三季是以當時新台幣兌美元三○．八基礎上計算；如今第三季以來台幣貶至三二．一五附近，貶幅三．四％，相對台積電將有匯兌收益，所以獲利將不如預期中差。預估全年ＥＰＳ三三至三五元。台積電一向是護盤基金買進對象，若外資未連續大賣，要拉抬台積電並不難。

汽車外銷ＡＭ傳來驚喜

就近四次總統大選歷史經驗，台股大多從九月中開始上漲，第四季都有高點可期，所以政府適時護盤要支撐台股並不是太難，加上景氣循環谷底已過，展望二四年，根據Bloomberg預估，台灣加權指數明年企業獲利有望從今年年減三成轉為年增二四％，且成長幅度優於全球主要股市，如美國標普指數約成長十％、日經指數約成長十七％，企業獲利成長有望持續支撐台股明年表現。

提到台幣貶值，這次全球四大央行年會結果出爐，英國及歐盟可能是最後一次升息，美國年底前還將升息一次，但利率可能維持較高且較久；最後是日本央行一如市場預期，維持超寬鬆貨幣政策不變，保持鴿派傾向，所以美元將維持強勢，雖台灣央行可能會出手止貶，但以今年來看，日圓貶值十三％、人民幣及韓元貶值在六％上下，台幣卻只貶值四．六％，且台灣外銷訂單持續衰退，進入第四季台幣應該還會有段時間微貶，如此對於電子及傳產外銷產業較有利。所以第四季對於台積電、NB/PC、網通、伺服器、成衣及汽車ＡＭ等較看好獲利，還有政策支援的重電及軍工股。

這次台股拉回中，台股仍有個股創波段或歷史新高，其中汽車外銷ＡＭ的東陽股價創歷史新高；帝寶、堤維西、昭輝、皇田、耿鼎則在今年高點附近。東陽第三季以來投信買進超過一萬張以上，投信認養中，而八月每股稅前就賺○．七二元，創歷史單月新高，過去第三季一樣是汽車零組件淡季，但東陽八月營收二○．七七億元，年增十七．五％、月增八．二％，預計第三季營收有機會向六一億元以上推升，將是近八季以來最高。先前第二季東陽單季營益率十四．三％，創近六季最高，預計下半年將更好。而前八月每股稅前賺三．九八元，以九至十二月預估每股稅前有機會賺超過三元以上，且第四季至隔年第一季是旺季，可望業績一路長紅，預估今年每股稅前有賺七元以上實力，折合ＥＰＳ約五．五元以上，創本世紀最高。過去每次五年上下景氣循環來看，東陽本益比最高至少超過二○倍，以此來看，這次東陽股價創歷史新高七六．八元，或是一個轉折點。（全文未完）

文／方亞申

全文及圖表請見《先探投資週刊2267期精彩當期內文轉載》

◎封面故事：擇優布局低股價淨值比

◎特別企劃：CPO成光通訊產業明日之星

◎產業脈動：高速傳輸IC越來越有看頭

◎國際趨勢：中國打噴嚏 東亞打哆嗦

◎中港直擊：貴州茅台賣的不止是酒

【最新活動看板】

◎先探i投資YouTube開播了

◎先探【Pressplay】乙哥聊天室 強棒出擊

◎跟著生技女王腳步，奠定生技產業基本功

◎【先探講堂】廖崧沂2.0：多空波段操作全攻略

◎迎奧運．大選年 全球股市新方向

◎你沒有學到的資產配置！巴菲特的獲利秘密，你必須知道