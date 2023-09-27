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高雄預售屋稽查 2年開罰23案204萬元

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針對高雄房市九二八銷售檔期，高雄市政府地政局9月20、21日攜手高市府消保官、工務局及財政部高雄國稅局，前往高雄市多處預售屋新建案銷售現場聯合稽查，此次稽查結果不符規定者，已令其限期改正，若逾期未改正將依規定裁罰，從110年7月迄今，已有23個預售案遭罰204萬元。

高雄地政局27日表示，今年截至9月底，申報預售屋銷售資訊及買賣定型化契約建案近百件，已陸續查核建案30件，此次稽查，主要是針對業者常見的違規銷售行為，進行重點查核，結果有部分案場未懸掛許可函、未擺放不動產說明書及未分設營業處所、未設專任經紀人等情形，已令其限期改正，逾期未改正，將依不動產經紀業管理條例裁罰，稽查同時，也針對平均地權條例新制修法重點向業者加強宣導，適時輔導業者恪遵法令避免受罰。

地政局說，統計自110年7月預售屋管理新制實施後，高市府已辦理11波次預售屋建案聯合稽查，截至112年8月底止，查獲未依規定申報備查即銷售、委託代銷契約逾期備查、使用契約不符合應記載及不得記載事項、紅單不符合規定等計23案，裁罰204萬元，並將建案違失裁處情形，陸續公佈於地政局網站不動產交易專區，該局呼籲不動產業者應守法自律，勿蓄意不當炒作，以身試法。

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