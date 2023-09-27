女老闆投資心中重中之重 創意研發、人才、ESG

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想幸福工作，可找女老闆！根據2023《女性治理白皮書》調查結果顯示，台灣女老闆，對於員工身心狀態，關心程度極高。經歷疫情對全球經濟打擊後，有高達75％女老闆，反其道而行進行人才招募，堅信此刻正是延攬人才最佳時刻。調查也顯示，台灣女性領導者最關心投資領域，集中在「創新及研發」高達68％、「人才、員工福利和技能發展」超過57％，49％則側重「永續發展」項目，尤其對員工福利，女性領導者關心程度高達91％。

看到這樣報告成果，安永聯合會計事務所所長傅文芳則表示，「有女老闆的企業，幸福度果然會很高，看來21世紀年輕人如果期待在夢幻就業環境內上班，絕對不再是空想，而是找到女老闆去投靠，就馬上有解！」

根據台灣女董事協會和安永會計師事務所合作，公布2023女性治理白皮書書。台灣女董協會理事長高新明表示，「在客觀數據及縝密的分析中，發現台灣女老闆，對於員工的身心狀態，關心程度極高。經歷疫情對全球經濟的打擊後，有高達75％的女老闆，在面對整體經濟衰退、企業裁員狂潮席捲時，反其道而行進行人才招募，她們堅信此刻正是延攬人才的最佳時刻。

對於個人成長，超過83％的女性領導人，皆鼓勵員工下班後進修學習，提升自身工作技能。關於遠距工作，有76％的女性領導人，採取支持、認同正面態度。談到員工福利，女性領導者關心程度高達91％。

身處此刻經濟前景不確定的2023年，根據調查結果，台灣女性領導者最關心投資領域，集中在「創新及研發」高達68％、「人才、員工福利和技能發展」超過57％，以及49％的「永續發展」項目。

對於環境問題、溫室氣體減量及氣候變遷的議題，台灣女老闆們普遍有著高效的改善目標與策略。至2023年6月份前的調查，女性領導下企業，溫室氣體的減量目標，以25％以下為大多數，而已有4％的女性治理企業達到碳排放減量55％以上豐碩成果，高於全球企業最高平均值的45-54％。

崇越集團董事長郭智輝看到調查書內容後表示，透過調研結果，可以明顯窺見台灣女性領導者對ESG議題不僅是關心、承諾，更是腳踏實地的落實在企業中。而綜觀全球企業，對於全球溫室氣體減量的目標，最難的並不是訂下目標，而恰恰是落實承諾。由此可見女性領導者對環境議題ESG的落實與實踐。

另在風險認知與控管的調查中，同步可以看到台灣女性領導人在目前全球詭譎多變的環境中對於風險認知，台灣女董協會創會榮譽理事長蔡玉玲則表示，目前前三名的風險如下，有63％的女老闆認為，具備適當技能可加速公司成長之人才的短缺及成本高漲，其他風險則分別落在，49％來自地緣政治的緊張局勢益發加劇，另有45％認定氣候變遷衝擊和永續發展會為企業帶來風險及壓力。