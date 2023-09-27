竹北房市近2年交易量腰斬價格反漲3成

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竹北地政事務所公布2023年第2季實價登錄資訊統計分析，其中移轉棟數部分4187棟，較2年前2021年第2季8891棟相比，形同腰斬，而住宅大樓平均單價為37.2萬，較2021年第1季28.4萬，增加了3成，信義房屋竹二區協理張家榮表示，近兩年竹北供給量漸少、且今年以來，園區客因為紅利獎金不如預期，置產規畫也更謹慎，影響交易量，不過整體而言，竹北科技業每年都有人口紅利移入，加上產業持續發展，交易量雖縮減，但房價仍屬穩定。

交易量為何縮減？張家榮分析，首先今年第2季正值平均地權條例7月上路前，買方對於政策會有預期心理，因此多採縮手、觀望，待政策上路後再做賣屋決定。而竹北的買方為科技園區工作的園區客居多，過去園區客會購屋，有一部分是自住需求，也有一部分是領了豐厚紅利獎金後，選擇置產，而若是科技廠的產能與訂單，紅利獎金不如預期，非必須的置產規畫會更謹慎。

其次則是竹北的供給量越來越少，張家榮表示，預售屋與新成屋的供給量部分，竹北因為腹地不大，相較於其他縣市的新建案已經不多，而現又正值選舉期間，不少建商會選擇先觀望，暫緩推案，待選後房市大環境、政策穩定後再行推案。

而竹北中古屋供給量的部分，張家榮表示，竹北的屋主已持有房地產一段時間，近年來也看見竹北房價的增幅，加上他們的理財配置多元，資金不會單放房地產，因此即使房地產大環境修正，也都長期持有，沒有急售需求。

而房價增加3成，顯見仍有優勢支撐，張家榮表示，新竹每年都有就業人口移入，而科技產業也持續擴廠、興建總部，因此在竹北房屋供給量漸少的狀況下，居住剛性需求仍強烈，支持房價穩定。

信義房屋竹北高鐵店店長曾翌婷分享第一線觀察，目前竹北行情不論是單價還是總價，因為通貨膨脹、加上原物料上漲，供給需要的緣故，房屋成交行情較以往高，而若是有居住剛性需求的首購族要購屋，總價較高，預算與自備款、月付款都會變高，而換屋族則受限於購買總價4000萬的房屋只能貸款4成，因此交易量不易顯現。